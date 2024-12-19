Как сделать оборонные закупки прозрачными – Митрохин

Украина продолжает свою борьбу за свободу и независимость, но даже в случае перемирия или мира вопрос качественного и своевременного обеспечения вооруженных сил не будет снят с повестки дня. А пока война продолжается, процесс обеспечения армии должен совершенствоваться.
Главные тезисы
- Локализация поставок украинского товара способствует созданию рабочих мест и повышению качества продукции, что важно для обеспечения сил обороны.
- Прозрачность, контроль и стабилизация требований к товарам и услугам в оборонных закупках необходимы для предотвращения злоупотреблений и эффективного использования бюджетных средств.
- Планирование закупок, внедрение понятных правил бронирования и консультации с бизнесом помогут стабилизировать работу в области оборонных закупок и повысить качество поставок национальным производителям.
- Решение ключевых вызовов в оборонных закупках способствует укреплению обороноспособности страны, развитию экономики, созданию рабочих мест и снижению зависимости от импорта.
- Внедрение и расширение локализации, своевременное планирование закупок, прозрачность и контроль, стандартизация требований, а также внедрение понятных правил бронирования и консультации с бизнесом - ключевые шаги к обеспечению стабильной работы национального производителя и укреплению обороноспособности Украины.
Как это сделать, в своей колонке объяснил предприниматель, владелец компании МИК Олег Митрохин.
Бизнесмен пишет, что обеспечение сил обороны зависит от ответа на пять ключевых вызовов на 2025 год.
Внедрение и расширение применения локализации. Ведь именно снабжение украинского товара обеспечивает рабочие места, налоги, высшее качество.
Своевременная планировка закупок. Сейчас не 2022 год, напоминает предприниматель, и государство понимает объем необходимых товаров и услуг. Поэтому без предварительного планирования нет оправданий.
Прозрачность и контроль. Упрощенные процедуры, внедренные во время войны, создают возможности для злоупотреблений. Поэтому следует возвращать полноценную процедуру торгов, восстанавливать роль Антимонопольного комитета.
Стандартизация и стабилизация требований. По мнению Митрохина, целесообразно установить прямой запрет на изменение технических требований и спецификаций в течение бюджетного года.
Внедрение понятных правил бронирования. В необходимости мобилизации никто не сомневается. Но правила должны быть стабилизированы, а не изменяться раз в 3-6 месяцев.
Разрешение ключевых вызовов позволит значительно повысить качество поставок и обеспечит стабильную работу национального производителя. Это усилит обороноспособность страны и будет стимулировать экономическое развитие, создание новых рабочих мест и наполнение бюджета, а также снизит зависимость от импорта, — резюмирует предприниматель.
Олег Митрохин – бизнесмен, владелец компании МИК. Компания МИК является ведущим украинским производителем спецодежды для различных отраслей, в частности для промышленности, строительства и сферы безопасности.