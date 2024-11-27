Історичний рекорд. Українська фрідайверка Садурська пірнула на глибину 82 м

Українська фрідайверка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд, ставши першою жінкою, яка занурилась на глибину 82 метри без додаткового обладнання.
Головні тези:
- Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд у фрідайвінгу, пірнувши на глибину 82 метри без ластів.
- Це шостий світовий рекорд фрідайверки, яка постійно покращує свої досягнення.
- Садурська присвятила перемогу Україні та захисникам, хто підтримує нашу країну.
- На чемпіонаті світу 2024 року фрідайверка встановила ще один рекорд на глибину 103 метри з моноластою.
- Українська спортсменка зізналась, що температура води в Греції суттєво ускладнювала її занурення.
Фрідайверка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд
У жовтні цього року Садурська вже стала світовою рекордсменкою, пірнувши на 80 метрів на Чемпіонаті світу.
А тепер на міжнародних змаганнях на острові Домініка Садурська покращила власний рекорд на 2 метри у дисципліні занурення без ластів.
Змагання з фрідайвінгу за версією AIDA стартували 25 листопада. У перший же день Катерина Садурська анонсувала рекордну глибину 82 метри в дисципліні CNF (Constant Weight No Fins) — занурення без ластів та додаткового обладнання. Складнощів додала природа: за 10 хвилин до занурення почався сильний дощ, який посилився прямо перед стартом.
На другий день змагань вона повторила спробу в тій самій дисципліні. День знову був похмурим, однак перед самим зануренням українки небо прояснилося. Катерина успішно пірнула, встановивши новий абсолютний світовий рекорд у дисципліні CNF.
Свою перемогу Садурська присвятила Україні, захисникам та всім, хто підтримує нашу країну.
Це вже шостий світовий рекорд Катерини Садурської. За 2024 рік їй вдалося покращити власні рекордні досягнення на 7 метрів. Найближчій суперниці українки, Міреллі Кардашевич з Хорватії, вдавалось зануритись максимально на 75 метрів.
Садурська встановила національний рекорд на ЧС-2024 з фрідайвингу
Чемпіонат світу з фрідайвингу проходить у Середземному морі в Греції. Катерина Садурська зізналась, що температура води була значно нижча, ніж під час її підготовки — лише 24 градуси на поверхні, що суттєво ускладнює процес занурення.
Перший змагальний день серед жінок був запланований на 5 жовтня, але через погодні умови його перенесли на 6. В цей день я пірнала з моноластою. Це було моє найглибше занурення та абсолютний рекорд для України — 103 м.
Садурська стала першою українкою, яка досягла такої глибини. Попередній рекорд належав Наталії Жарковій — 102 метри.