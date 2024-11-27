Історичний рекорд. Українська фрідайверка Садурська пірнула на глибину 82 м

Фрідайверка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд

У жовтні цього року Садурська вже стала світовою рекордсменкою, пірнувши на 80 метрів на Чемпіонаті світу.

А тепер на міжнародних змаганнях на острові Домініка Садурська покращила власний рекорд на 2 метри у дисципліні занурення без ластів.

Світовий рекорд Катерини Садурської

Змагання з фрідайвінгу за версією AIDA стартували 25 листопада. У перший же день Катерина Садурська анонсувала рекордну глибину 82 метри в дисципліні CNF (Constant Weight No Fins) — занурення без ластів та додаткового обладнання. Складнощів додала природа: за 10 хвилин до занурення почався сильний дощ, який посилився прямо перед стартом.

Мені було складно підготуватися через дощ та вітер, щоб зробити правильний вдих. Адже це ключовий момент у фрідайвінгу. На глибині 30 метрів я вирішила не ризикувати та повернулася на поверхню. Катерина Садурська Українська фрідайверка

На другий день змагань вона повторила спробу в тій самій дисципліні. День знову був похмурим, однак перед самим зануренням українки небо прояснилося. Катерина успішно пірнула, встановивши новий абсолютний світовий рекорд у дисципліні CNF.

Свою перемогу Садурська присвятила Україні, захисникам та всім, хто підтримує нашу країну.

Це вже шостий світовий рекорд Катерини Садурської. За 2024 рік їй вдалося покращити власні рекордні досягнення на 7 метрів. Найближчій суперниці українки, Міреллі Кардашевич з Хорватії, вдавалось зануритись максимально на 75 метрів.

Садурська встановила національний рекорд на ЧС-2024 з фрідайвингу

Чемпіонат світу з фрідайвингу проходить у Середземному морі в Греції. Катерина Садурська зізналась, що температура води була значно нижча, ніж під час її підготовки — лише 24 градуси на поверхні, що суттєво ускладнює процес занурення.

Перший змагальний день серед жінок був запланований на 5 жовтня, але через погодні умови його перенесли на 6. В цей день я пірнала з моноластою. Це було моє найглибше занурення та абсолютний рекорд для України — 103 м.

Садурська стала першою українкою, яка досягла такої глибини. Попередній рекорд належав Наталії Жарковій — 102 метри.