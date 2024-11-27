Исторический рекорд. Украинская фридайверка Садурская нырнула на глубину 82 м
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Спорт
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Исторический рекорд. Украинская фридайверка Садурская нырнула на глубину 82 м

Садурская
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Источник:  online.ua

Украинская фридайверка Екатерина Садурская установила новый мировой рекорд, став первой женщиной, погрузившейся на глубину 82 метра без дополнительного оборудования.

Главные тезисы

  • Екатерина Садурская установила новый мировой рекорд в фридайвинге, нырнув на глубину 82 метра без использования ластов.
  • Это шестой мировой рекорд украинской фридайверки, которая посвятила победу стране и защитникам.
  • Садурская также установила рекорд на глубину 103 метра с моноластой на Чемпионате мира 2024 года.
  • Температура воды в Греции осложнила погружение спортсменки, но не помешала ей установить абсолютный рекорд.
  • Садурская улучшила свои достижения на 7 метров за 2024 год, продолжая покорять новые глубины и устанавливать рекорды.

Фридайверка Екатерина Садурская установила новый мировой рекорд

В октябре этого года Садурская уже стала мировой рекордсменкой, нырнув на 80 метров на Чемпионате мира.

А теперь на международных соревнованиях на острове Доминика Садурская улучшила свой рекорд на 2 метра в дисциплине погружения без ластов.

Мировой рекорд Екатерины Садурской

Соревнования по фридайвингу по версии AIDA стартовали 25 ноября. В первый же день Екатерина Садурская анонсировала рекордную глубину 82 метра в дисциплине CNF (Constant Weight No Fins) — погружение без ластов и дополнительного оборудования. Сложности добавила природа: за 10 минут до погружения начался сильный дождь, усилившийся прямо перед стартом.

Мне было сложно подготовиться из-за дождя и ветра, чтобы сделать правильный вдох. Это ведь ключевой момент во фридайвинге. На глубине 30 метров я решила не рисковать и вернулась на поверхность.

Екатерина Садурская

Екатерина Садурская

Украинская фридайверка

На второй день соревнований она повторила попытку в той же дисциплине. День снова был пасмурным, однако перед самым погружением украинки небо прояснилось, установив новый абсолютный мировой рекорд в дисциплине CNF.

Свою победу Садурская посвятила Украине, защитникам и всем, кто поддерживает нашу страну.

Это уже шестой мировой рекорд Екатерины Садурской. За 2024 год ей удалось улучшить свои рекордные достижения на 7 метров. Ближайшей сопернице украинки, Мирелли Кардашевич из Хорватии, удавалось погрузиться максимально на 75 метров.

Садурская установила национальный рекорд на ЧМ-2024 по фридайвингу

Чемпионат мира по фридайвингу проходит в Средиземном море в Греции. Екатерина Садурская призналась, что температура воды была значительно ниже, чем при ее подготовке — всего 24 градуса на поверхности, что существенно усложняет процесс погружения.

Первый соревновательный день среди женщин был запланирован на 5 октября, но из-за погодных условий его перенесли на 6. В этот день я ныряла с моноластой. Это было мое глубочайшее погружение и абсолютный рекорд для Украины — 103 м.

Садурская стала первой украинкой, достигшей такой глубины. Предыдущий рекорд принадлежал Наталье Жарковой — 102 метра.

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