Юніорська жіноча збірна України з біатлону здобула першу за 5 років медаль
Категорія
Спорт
Дата публікації

Юніорська жіноча збірна України з біатлону здобула першу за 5 років медаль

Ірина Шевченко
Джерело:  Суспільне. Спорт

Жіноча збірна України з біатлону здобула бронзову медаль у сезоні юніорського Кубка IBU. 

Головні тези:

  • Жіноча збірна України з біатлону здобула бронзову медаль у сезоні юніорського Кубка IBU, що стало першою нагородою за п'ять років.
  • Ірина Шевченко стала призеркою в індивідуальній гонці, подолавши дистанцію без помилок.
  • Троє українських біатлоністок також увійшли до топ-30 гонки, показавши хороші результати.
  • Медаль Шевченко є першою для України в сезоні на міжнародному рівні та першою у жіночих особистих гонках на юніорському Кубку IBU за останні п'ять років.

Що відомо про першу за 5 років медаль юніорської жіночої збірної України з біатлону

Зазначається, що бронзовою призеркою стала Ірина Шевченко.

У рамках першого етапу юніорського Кубка IBU в італійський Ріднау виступили 11 українських біатлоністів. З них шестеро мали виступити у жіночих гонках, а п'ять у чоловічих.

Першим стартом етапу стала індивідуальна гонка. Серед учасниць складу збірної дебютною на міжнародному рівні ця гонка стала для Аліни Хміль, яка до цього змагалася лише на зимових чемпіонатах України, — підкреслюють журналісти видання.

Шевченко стартувала першою серед інших українських біатлоністок в індивідуальній гонці та пройшла її без помилок.

Лише на старті українка поступилась суперницям з Німеччини Шарлотті Галлброннер та Аліні Нуссбікер, однак випередила француженку Амандін Менгін.

Що відомо про результати інших українських біатлоністок

Також до топ-30 гонки потрапили ще три українки, а саме: 

  • Поліна Пуцко замкнула топ-20 з трьома хибами,

  • Аліна Хміль опинилася на 25 позиції з трьома хибами, 

  • Тетяна Тарасюк посіла 27 місце теж з трьома хибами.

Медаль Шевченко стала для України першою у біатлоні в сезоні на міжнародному рівні, а також першою за п'ять років у жіночих особистих гонках на юніорському Кубку IBU. Востаннє таку нагороду на цих стартах отримувала Анна Кривонос у спринті 2019 року. 

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