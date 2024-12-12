Що відомо про першу за 5 років медаль юніорської жіночої збірної України з біатлону

Зазначається, що бронзовою призеркою стала Ірина Шевченко.

У рамках першого етапу юніорського Кубка IBU в італійський Ріднау виступили 11 українських біатлоністів. З них шестеро мали виступити у жіночих гонках, а п'ять у чоловічих.

Першим стартом етапу стала індивідуальна гонка. Серед учасниць складу збірної дебютною на міжнародному рівні ця гонка стала для Аліни Хміль, яка до цього змагалася лише на зимових чемпіонатах України, — підкреслюють журналісти видання. Поширити

Шевченко стартувала першою серед інших українських біатлоністок в індивідуальній гонці та пройшла її без помилок.

Лише на старті українка поступилась суперницям з Німеччини Шарлотті Галлброннер та Аліні Нуссбікер, однак випередила француженку Амандін Менгін.

Що відомо про результати інших українських біатлоністок

Також до топ-30 гонки потрапили ще три українки, а саме:

Поліна Пуцко замкнула топ-20 з трьома хибами,

Аліна Хміль опинилася на 25 позиції з трьома хибами,

Тетяна Тарасюк посіла 27 місце теж з трьома хибами.