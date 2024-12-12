Жіноча збірна України з біатлону здобула бронзову медаль у сезоні юніорського Кубка IBU.
Головні тези:
- Жіноча збірна України з біатлону здобула бронзову медаль у сезоні юніорського Кубка IBU, що стало першою нагородою за п'ять років.
- Ірина Шевченко стала призеркою в індивідуальній гонці, подолавши дистанцію без помилок.
- Троє українських біатлоністок також увійшли до топ-30 гонки, показавши хороші результати.
- Медаль Шевченко є першою для України в сезоні на міжнародному рівні та першою у жіночих особистих гонках на юніорському Кубку IBU за останні п'ять років.
Що відомо про першу за 5 років медаль юніорської жіночої збірної України з біатлону
Зазначається, що бронзовою призеркою стала Ірина Шевченко.
У рамках першого етапу юніорського Кубка IBU в італійський Ріднау виступили 11 українських біатлоністів. З них шестеро мали виступити у жіночих гонках, а п'ять у чоловічих.
Шевченко стартувала першою серед інших українських біатлоністок в індивідуальній гонці та пройшла її без помилок.
Лише на старті українка поступилась суперницям з Німеччини Шарлотті Галлброннер та Аліні Нуссбікер, однак випередила француженку Амандін Менгін.
Що відомо про результати інших українських біатлоністок
Також до топ-30 гонки потрапили ще три українки, а саме:
Поліна Пуцко замкнула топ-20 з трьома хибами,
Аліна Хміль опинилася на 25 позиції з трьома хибами,
Тетяна Тарасюк посіла 27 місце теж з трьома хибами.
Медаль Шевченко стала для України першою у біатлоні в сезоні на міжнародному рівні, а також першою за п'ять років у жіночих особистих гонках на юніорському Кубку IBU. Востаннє таку нагороду на цих стартах отримувала Анна Кривонос у спринті 2019 року.