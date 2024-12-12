Юниорская женская сборная Украины по биатлону завоевала первую за 5 лет медаль
Категория
Спорт
Дата публикации

Юниорская женская сборная Украины по биатлону завоевала первую за 5 лет медаль

Ирина Шевченко
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в сезоне юниорского Кубка IBU.

Главные тезисы

  • Женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль на юниорском Кубке IBU, выиграв первую за пять лет награду.
  • Ирина Шевченко стала призером в индивидуальной гонке, преодолев дистанцию без ошибок, поднявшись на пьедестал почета.
  • Три украинские биатлонистки вошли в топ-30 гонки, продемонстрировав высокие результаты на международном уровне.
  • Медаль Шевченко стала первой для Украины в данном сезоне и первой в женских личных гонках на юниорском Кубке IBU за последние пять лет.
  • Подробности о выступлениях украинских спортсменок на соревнованиях и о результатах других участниц гонки.

Что известно о первой за 5 лет медали юниорской женской сборной Украины по биатлону

Отмечается, что бронзовым призером стала Ирина Шевченко.

В рамках первого этапа юниорского Кубка IBU в итальянский Риднау выступили 11 украинских биатлонистов, из них шестеро должны были выступить в женских гонках, а пять в мужских.

Первым стартом этапа стала индивидуальная гонка. Среди участниц состава сборной дебютной на международном уровне эта гонка стала для Алины Хмель, которая до этого соревновалась только на зимних чемпионатах Украины, подчеркивают журналисты издания.

Шевченко стартовала первой среди других украинских биатлонисток в индивидуальной гонке и прошла без ошибок.

Только на старте украинка уступила соперницам из Германии Шарлотти Галлброннер и Алине Нуссбикер, однако опередила француженку Амандин Мэнгин.

Что известно о результатах других украинских биатлонисток

Также в топ-30 гонки попали еще три украинки, а именно:

  • Полина Пуцко замкнула топ-20 с тремя недостатками,

  • Алина Хмель оказалась на 25 позиции с тремя недостатками,

  • Татьяна Тарасюк заняла 27 место тоже с тремя недостатками.

Медаль Шевченко стала для Украины первой в биатлоне в сезоне на международном уровне, а также первой за пять лет в женских личных гонках на юниорском Кубке IBU.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?