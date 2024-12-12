Что известно о первой за 5 лет медали юниорской женской сборной Украины по биатлону

Отмечается, что бронзовым призером стала Ирина Шевченко.

В рамках первого этапа юниорского Кубка IBU в итальянский Риднау выступили 11 украинских биатлонистов, из них шестеро должны были выступить в женских гонках, а пять в мужских.

Первым стартом этапа стала индивидуальная гонка. Среди участниц состава сборной дебютной на международном уровне эта гонка стала для Алины Хмель, которая до этого соревновалась только на зимних чемпионатах Украины, подчеркивают журналисты издания. Поделиться

Шевченко стартовала первой среди других украинских биатлонисток в индивидуальной гонке и прошла без ошибок.

Только на старте украинка уступила соперницам из Германии Шарлотти Галлброннер и Алине Нуссбикер, однако опередила француженку Амандин Мэнгин.

Что известно о результатах других украинских биатлонисток

Также в топ-30 гонки попали еще три украинки, а именно:

Полина Пуцко замкнула топ-20 с тремя недостатками,

Алина Хмель оказалась на 25 позиции с тремя недостатками,

Татьяна Тарасюк заняла 27 место тоже с тремя недостатками.