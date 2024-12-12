Женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в сезоне юниорского Кубка IBU.
Главные тезисы
- Женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль на юниорском Кубке IBU, выиграв первую за пять лет награду.
- Ирина Шевченко стала призером в индивидуальной гонке, преодолев дистанцию без ошибок, поднявшись на пьедестал почета.
- Три украинские биатлонистки вошли в топ-30 гонки, продемонстрировав высокие результаты на международном уровне.
- Медаль Шевченко стала первой для Украины в данном сезоне и первой в женских личных гонках на юниорском Кубке IBU за последние пять лет.
- Подробности о выступлениях украинских спортсменок на соревнованиях и о результатах других участниц гонки.
Что известно о первой за 5 лет медали юниорской женской сборной Украины по биатлону
Отмечается, что бронзовым призером стала Ирина Шевченко.
В рамках первого этапа юниорского Кубка IBU в итальянский Риднау выступили 11 украинских биатлонистов, из них шестеро должны были выступить в женских гонках, а пять в мужских.
Шевченко стартовала первой среди других украинских биатлонисток в индивидуальной гонке и прошла без ошибок.
Только на старте украинка уступила соперницам из Германии Шарлотти Галлброннер и Алине Нуссбикер, однако опередила француженку Амандин Мэнгин.
Что известно о результатах других украинских биатлонисток
Также в топ-30 гонки попали еще три украинки, а именно:
Полина Пуцко замкнула топ-20 с тремя недостатками,
Алина Хмель оказалась на 25 позиции с тремя недостатками,
Татьяна Тарасюк заняла 27 место тоже с тремя недостатками.
Медаль Шевченко стала для Украины первой в биатлоне в сезоне на международном уровне, а также первой за пять лет в женских личных гонках на юниорском Кубке IBU.