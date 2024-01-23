Кейт Мосс повторила культовий образ Мерилін Монро — ефектні відео

Кейт Мосс, яка нещодавно відсвяткувала 50-річний ювілей, з'явилася в гламурній реклманій кампанії своєї подруги, візажистки Шарлотти Тілбері. Супермодель повторила образ Мерилін Монро з культового фільму "Джентльмени віддають перевагу блондинкам". А саме, її музичний номер "Діаманти — найкращі друзі дівчат".

Як Кейт Мосс повторила образ Мерилін Монро

Супермодель, якій минулого тижня виповнилося 50 років, була одягнена в рожеву сукню без бретелей, яка дуже нагадувала творіння Вільяма Травілли. А образ доповнила довгими оперними рукавичками та масивними діамантовими прикрасами. Її волосся було укладене в стилі 1950-х років. І точно, як у номері Мерилін Монро, її оточували чоловіки у фраках.

До неї приєдналася 33-річна супермодель Журдан Данн, яка також регулярно бере участь у рекламних кампаніях Тілбері, щоб просувати запуск її нових помад Hollywood Beauty Icons.

Візажистка і подруга знаменитостей, вивчила "голлівудську архітектуру губ", щоб створити абсолютно нову гаму відтінків.

На знімальному майданчику нам завжди було дуже весело переодягатися, і ця кампанія вивела її на новий рівень — ми справді втілили голлівудських ікон минулого і сьогодення, — розповіла Мосс, зізнавшись, що регулярно користується косметикою від бренду своєї подруги. Поширити

Шарлотта Тілбері була серед гостей на гучній вечірці з нагоди 50-річчя Мосс у Парижі минулого тижня, і навіть позичила Кейт своє вінтажне пальто своєї подруги, коли стало трохи прохолодно.

Кейт Мосс відзначила свій ювілей в ексклюзивному ресторані Laurent, запросивши 30 найближчих друзів. І, звичайно, свого бойфренда Ніколая фон Бісмарка.

Лана Дель Рей здивувала шанувальників виступом в образі Мерилін Монро

Варто звернути увагу на те, що Лана Дель Рей востаннє виступала на великій сцені у 2019 році — ще до пандемії коронавірусу.

Окрім того, вона також вкрай рідко тішила фанатів своєї творчості музичними новинками.

Однак нещодавно зірка все-таки виступила під час фестивалю Mita Festival у Ріо-де-Жанейро.

Лана Дель Рей виконала декілька найпопулярніших пісень зі свого нового альбому, а розпочала з хіта A&W.

Не можна не звернути увагу на те, що для свого довгоочікуваного виступу артистка обрала вінтажний лук.

Зірка з'явилася на сцені у твідовій чорній кофті та спідниці довжини міді на ґудзиках.