Кейт Мосс повторила культовый образ Мэрилин Монро — эффектные видео

Кейт Мосс, недавно отпраздновавшая 50-летний юбилей, появилась в гламурной рекламной кампании своей подруги, визажистки Шарлотты Тилбери. Супермодель повторила образ Мэрилин Монро из культового фильма "Джентльмены предпочитают блондинок". А именно, ее музыкальный номер "Бриллианты — лучшие друзья девушек".

Как Кейт Мосс повторила образ Мэрилин Монро

Супермодель, которой на прошлой неделе исполнилось 50 лет, была одета в розовое платье без бретелей, которое очень напоминало творение Уильяма Травиллы. А образ дополнила длинными оперными перчатками и массивными бриллиантовыми украшениями. Ее волосы были уложены в стиле 1950-х годов. И точно, как в номере Мэрилин Монро ее окружали мужчины во фраках.

К ней присоединилась 33-летняя супермодель Журдан Данн, также регулярно участвующая в рекламных кампаниях Тилбери, чтобы продвигать запуск ее новых помад Hollywood Beauty Icons.

Визажистка и подруга знаменитостей изучила "голливудскую архитектуру губ", чтобы создать совершенно новую гамму оттенков.

На съемочной площадке нам всегда было очень весело переодеваться, и эта кампания вывела ее на новый уровень – мы действительно воплотили голливудские иконы прошлого и настоящего, – рассказала Мосс, признавшись, что регулярно пользуется косметикой от бренда своей подруги. Поделиться

Шарлотта Тилбери была среди гостей на громкой вечеринке по случаю 50-летия Мосс в Париже на прошлой неделе и даже одолжила Кейт свое винтажное пальто своей подруги, когда стало немного прохладно.

Кейт Мосс отметила свой юбилей в эксклюзивном ресторане Laurent, пригласив 30 ближайших друзей. И, конечно, своего бойфренда Николая фон Бисмарка.

Лана Дель Рэй удивила поклонников выступлением в образе Мэрилин Монро

Стоит обратить внимание, что Лана Дель Рэй в последний раз выступала на большой сцене в 2019 году — еще до пандемии коронавируса.

Кроме того, она крайне редко радовала фанатов своего творчества музыкальными новинками.

Однако недавно звезда все-таки выступила во время фестиваля Mita Festival в Рио-де-Жанейро.

Лана Дель Рэй исполнила несколько популярнейших песен из своего нового альбома, а начала с хита A&W.

Нельзя не обратить внимание на то, что для своего долгожданного выступления артистка выбрала винтажный лук.

Звезда появилась на сцене в твидовой черной кофте и юбке длины меди на пуговицах.