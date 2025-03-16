Кінокритики обрали 3 найцікавіші мінісеріали від Netflix

За словами кіноекспертів, в арсеналі Netflix є багато якісних серіалів, які зацікавлять різні вікові та цільові категорії. Насамперед йдеться про мінісеріали: “Касандра”, “Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів” та “Сварка”.
Головні тези:
- Мінісеріал "Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів" - захопливий кримінальний трилер.
- "Сварка" - історія про помсту та ворожнечу, що отримала визнання кінокритиків.
- "Касандра" - трилер зі складним сюжетом про небезпеку штучного інтелекту.
Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів
Цей мінісеріал сподобається усім поціновувачам кримінальних трилерів, заснованих на реальних подіях.
У центрі сюжету - історія двох братів, яких звинувачують у жорстокому вбивстві своїх батьків у Беверлі-Гіллз.
Що важливо розуміти, серіал є другою частиною антології "Чудовиська" від Раяна Мерфі та Яна Бреннана – після "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера" 2022 року з Еваном Пітерсом в головній ролі.
Детектив Том Лінч починає розслідування, і поступово розкриваються темні таємниці сім’ї Менендес.
Сварка
Цей мінісеріал налічує 10 серій та уже незабаром отримає продовження.
У ньому розповідається про двох людей, які випадково стикаються на дорозі під час аварії і починають сваритися.
Кожен з них так сильно захоплюється помстою, що їхня ворожнеча перетворюється на серйозну проблему.
Варто також зазначити, що мінісеріал отримав премії "Еммі" і "Золотий глобус".
Касандра
Йдеться лише про 6 серій, однак навіть цього вистачило, щоб зацікавити мільйони глядачів у різних куточках світу.
Вказаний трилер має насичений сюжет та розповідає про робота, штучний інтелект та його наслідки.