Кинокритики выбрали 3 самых интересных минисериала от Netflix

По словам киноэкспертов, в арсенале Netflix есть много качественных сериалов, которые заинтересуют разные возрастные и целевые категории. Прежде всего речь идет о минисериалах: "Кассандра", "Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов" и "Ссора".
Главные тезисы
- Минисериал "Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов" - увлекательный криминальный триллер.
- "Ссора" - история о мести и вражде, которая получила признание кинокритиков.
- "Кассандра" - триллер со сложным сюжетом об опасности искусственного интеллекта.
Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов
Этот минисериал понравится всем любителям криминальных триллеров, основанных на реальных событиях.
В центре сюжета — история двух братьев, обвиняемых в жестоком убийстве своих родителей в Беверли-Хиллз.
Что важно понимать, сериал является второй частью антологии "Чудовища" от Райана Мерфи и Яна Бреннана — после "Чудовище: История Джеффри Дамера" 2022 года с Эваном Питерсом в главной роли.
Детектив Том Линч начинает расследование и постепенно раскрываются темные тайны семьи Менендес.
Ссора
Этот минисериал насчитывает 10 серий и вскоре получит продолжение.
В нем рассказывается о двух людях, случайно сталкивающихся на дороге во время аварии — они начинают ссориться.
Каждый из них так сильно увлекается местью, что их вражда превращается в серьезную проблему.
Следует также отметить, что минисериал получил премии "Эмми" и "Золотой глобус".
Кассандра
Речь идет лишь о шести сериях, однако даже этого хватило, чтобы заинтересовать миллионы зрителей в разных уголках мира.
Указанный триллер имеет насыщенный сюжет и рассказывает о работе, искусственном интеллекте и его последствиях.
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