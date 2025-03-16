Кинокритики выбрали 3 самых интересных минисериала от Netflix
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Кинокритики выбрали 3 самых интересных минисериала от Netflix

Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов
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Источник:  УНИАН

По словам киноэкспертов, в арсенале Netflix есть много качественных сериалов, которые заинтересуют разные возрастные и целевые категории. Прежде всего речь идет о минисериалах: "Кассандра", "Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов" и "Ссора".

Главные тезисы

  • Минисериал "Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов" - увлекательный криминальный триллер.
  • "Ссора" - история о мести и вражде, которая получила признание кинокритиков.
  • "Кассандра" - триллер со сложным сюжетом об опасности искусственного интеллекта.

Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов

Этот минисериал понравится всем любителям криминальных триллеров, основанных на реальных событиях.

В центре сюжета — история двух братьев, обвиняемых в жестоком убийстве своих родителей в Беверли-Хиллз.

Что важно понимать, сериал является второй частью антологии "Чудовища" от Райана Мерфи и Яна Бреннана — после "Чудовище: История Джеффри Дамера" 2022 года с Эваном Питерсом в главной роли.

Детектив Том Линч начинает расследование и постепенно раскрываются темные тайны семьи Менендес.

Ссора

Этот минисериал насчитывает 10 серий и вскоре получит продолжение.

В нем рассказывается о двух людях, случайно сталкивающихся на дороге во время аварии — они начинают ссориться.

Каждый из них так сильно увлекается местью, что их вражда превращается в серьезную проблему.

Следует также отметить, что минисериал получил премии "Эмми" и "Золотой глобус".

Кассандра

Речь идет лишь о шести сериях, однако даже этого хватило, чтобы заинтересовать миллионы зрителей в разных уголках мира.

Указанный триллер имеет насыщенный сюжет и рассказывает о работе, искусственном интеллекте и его последствиях.

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