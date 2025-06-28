Кофеїн здатний сповільнювати старіння клітин — що це означає
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Кофеїн здатний сповільнювати старіння клітин — що це означає

кава
Джерело:  nauka.ua

Кофеїн виявився здатним сповільнювати старіння клітин дріжджів, які часто використовують як модельний організм. Такою ж дією пояснюють і зв’язок між споживанням кави та довшим життям у людей.

Головні тези:

  • Кофеїн довів свою здатність сповільнювати старіння клітин дріжджів, що може пояснити зв'язок між споживанням кави та довшим життям людей.
  • Вплив кофеїну на старіння клітин базується на активації AMPK-шляху, який допомагає клітині у відновленні ДНК та у поділі.

Як кофеїн впливає на старіння клітин

Виявлення механізмів, через які кофеїн впливає на старіння клітин, допоможе у розробці ліків для здорового старіння без побічних ефектів, які є в кофеїну. Дослідження опублікували в журналі Microbial Cell.

Дослідження проводили на дріжджах Schizosaccharomyces pombe, які використовують як модельний організм під час дослідження людських хвороб і порушень, пов’язаних з пошкодженнями ДНК і збоями у клітинному циклі.

Науковці зосередилися саме на тому, як кофеїн впливає на внутрішні процеси в клітині, пов’язані з поділом й усуненням пошкоджень у генах. Раніше ця ж команда дослідників припустила, що кофеїн впливає на mTORC1 — рецептор, який допомагає клітині визначити, чи сприятливі умови для поділу та росту.

Однак нове дослідження показало, що кофеїн впливає на mTORC1 не напряму, а через AMPK-шлях, який забезпечує клітину енергією тоді, коли її стає менше.

Науковці виявили дві контрольні точки цього сигнального шляху, на які впливає кофеїн: одна пов’язана з усуненням пошкоджень ДНК, тоді як друга — з подвоєнням ДНК перед поділом. Вплив кофеїну на усунення пошкоджень ДНК був суперечливим: з одного боку він перешкоджав відновленню ДНК, а з іншого — робив клітину більш чутливою до пошкоджень геному.

Краще зрозуміти роль кофеїну в захисті клітин від старіння допоможуть подальші дослідження на клітинах організмів, що більш споріднені з людьми. Однак навіть якщо виявиться, що кофеїн не допоможе у боротьбі зі старінням, корисними для цього можуть виявитися ліки, спрямовані на AMPK-шлях, зокрема препарат від діабету метформін.

Як кава впливає на старіння та тривалість життя

  • Випивання трьох чашок кави на день пов’язали зі зменшеним ризиком передчасної смерті, а тому — продовженням життя на майже два роки.

  • При цьому ранкова кава виявилася ефективнішою у зниженні ризику смерті, ніж післяобідня. Це пов’язали зі впливом на добові ритми та рівень гормонів.

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