Кофеин способен замедлять старение клеток — что это значит

Кофеин оказался способным замедлять старение клеток дрожжей, часто используемых как модельный организм. Таким же действием объясняют и связь между потреблением кофе и более долгой жизнью у людей.

Как кофеин влияет на старение клеток

Выявление механизмов, через которые кофеин влияет на старение клеток, поможет в разработке лекарства для здорового старения без побочных эффектов, имеющихся в кофеине. Исследование было опубликовано в журнале Microbial Cell.

Исследования проводились на дрожжах Schizosaccharomyces pombe, которые используются как модельный организм при исследовании человеческих болезней и нарушений, связанных с повреждениями ДНК и сбоями в клеточном цикле.

Ученые сосредоточились именно на том, как кофеин влияет на внутренние процессы в клетке, связанные с разделением и устранением повреждений в генах. Ранее эта же команда исследователей предположила, что кофеин влияет на mTORC1 — рецептор, помогающий клетке определить, благоприятны ли условия для разделения и роста.

Однако новое исследование показало, что кофеин влияет на mTORC1 не напрямую, а через AMPK-путь, обеспечивающий клетку энергией тогда, когда ее становится меньше.

Ученые обнаружили две контрольные точки этого сигнального пути, на которые влияет кофеин: одна связана с устранением повреждений ДНК, тогда как вторая — с удвоением ДНК перед делением.

Лучше понять роль кофеина в защите клеток от старения помогут дальнейшие исследования на клетках организмов, более родственных людям. Однако даже если окажется, что кофеин не поможет в борьбе со старением, полезными для этого могут оказаться лекарства, направленные на AMPK-путь, в частности препарат от диабета метформин. Поделиться

Как кофе влияет на старение и продолжительность жизни