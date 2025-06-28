Кофеин способен замедлять старение клеток — что это значит

Кофеин оказался способным замедлять старение клеток дрожжей, часто используемых как модельный организм. Таким же действием объясняют и связь между потреблением кофе и более долгой жизнью у людей.
Главные тезисы
- Кофеин способен замедлять старение клеток дрожжей, путем активации AMPK-пути, что объясняет связь между потреблением кофе и долголетием людей.
- Исследования на дрожжах Schizosaccharomyces pombe показали, что кофеин влияет на внутренние процессы клетки, улучшая разделение и восстановление ДНК.
- Кофеин влияет на mTORC1 через AMPK-путь, что может привести к разработке лекарств для здорового старения без побочных эффектов.
Как кофеин влияет на старение клеток
Выявление механизмов, через которые кофеин влияет на старение клеток, поможет в разработке лекарства для здорового старения без побочных эффектов, имеющихся в кофеине. Исследование было опубликовано в журнале Microbial Cell.
Исследования проводились на дрожжах Schizosaccharomyces pombe, которые используются как модельный организм при исследовании человеческих болезней и нарушений, связанных с повреждениями ДНК и сбоями в клеточном цикле.
Ученые сосредоточились именно на том, как кофеин влияет на внутренние процессы в клетке, связанные с разделением и устранением повреждений в генах. Ранее эта же команда исследователей предположила, что кофеин влияет на mTORC1 — рецептор, помогающий клетке определить, благоприятны ли условия для разделения и роста.
Однако новое исследование показало, что кофеин влияет на mTORC1 не напрямую, а через AMPK-путь, обеспечивающий клетку энергией тогда, когда ее становится меньше.
Ученые обнаружили две контрольные точки этого сигнального пути, на которые влияет кофеин: одна связана с устранением повреждений ДНК, тогда как вторая — с удвоением ДНК перед делением.
Как кофе влияет на старение и продолжительность жизни
Выпивание трех чашек кофе в день связали с уменьшенным риском преждевременной смерти, а потому — продлением жизни почти на два года.
При этом утренний кофе оказался более эффективным в снижении риска смерти, чем послеобеденный период.
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