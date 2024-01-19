Кофеин – самое распространенное психоактивное соединение в мире, которое содержится во всем: от газированных напитков и средств от простуды до кофе без кофеина и шоколада. Ученые из Ланкастерского университета назвали главные преимущества для людей, планирующих отказаться от кофеина.

Без кофеина организму человека будет лучше

Ученые из Ланкастерского университета Великобритании выяснили, что отказ от употребления кофеина может значительно улучшить здоровье.

Об этом сообщает Science Alert.

Кофеин – самое распространенное психоактивное соединение в мире, которое содержится во всем: от газированных напитков и средств от простуды до кофе без кофеина и шоколада.

Кофеин быстро всасывается в организм, достигая пикового эффекта в течение двух часов. Он также растворим в воде и жирах, поэтому попадает во все ткани организма, что объясняет, почему кофеин может влиять на разные части тела, – обнаружили исследователи. Поделиться

Взрослым рекомендуется потреблять не более 400 мг кофеина в день, что равняется четырем чашкам кофе. Большее количество может привести к мышечному дрожанию, тошноте, головным болям и учащенному сердцебиению.

Ученые из Ланкастерского университета назвали главные преимущества для людей, планирующих отказаться от кофеина.

Функции мозга работают более эффективно

Отказ от кофеина может вызвать головную боль, усталость и разбитость. Это происходит потому, что организм производит толерантность к кофеину.

Головные боли возникают вследствие отсутствия кофеина. В голове и шее кофеин вызывает сужение кровеносных сосудов, уменьшая приток крови к мозгу.

Когда человек прекращает употреблять кофеин, примерно через 24 часа кровеносные сосуды возвращаются в нормальное состояние, что приводит к увеличению притока крови к мозгу и вызывает головную боль. Они могут продолжаться в среднем до 9 дней.

Однако, если прекратить употребление кофеина, сон может улучшиться. Некоторые данные свидетельствуют о том, что улучшение наблюдается уже через 12 часов.

Уменьшение или полный отказ от кофеина может улучшить настроение. Отчасти это может быть связано с тем, что он улучшает сон. Дефицит сна может усугубить тревожность и другие расстройства настроения.

Здоровье сердечно-сосудистой системы улучшается

Уменьшение или полный отказ от кофеина может вылечить изжогу и расстройство пищеварения. Отказ от кофеина может также снизить кровяное давление и снизить частоту сердечных сокращений.

Это объясняется тем, что если человек потребляет кофеин ежедневно в течение многих лет, его организм адаптируется к его воздействию – и он становится новой нормой с его стимулирующим влиянием на нервную систему, кишечник и сердце.

Более яркая улыбка и белые зубы

Отказ от кофеина может улучшить цвет зубов – не из-за самого кофеина, а из-за того, что чай и кофе содержат соединения, в том числе окрашивающие зубы танины.

В частности, после отказа от употребления кофе может повыситься чувствительность по вкусу сладкой пищи и напитков, поскольку кофеин мешает чувствовать вкус сладких веществ.

Меньше ходить в туалет

Существуют также доказательства того, что кофеин раздражает мочевой пузырь, что может вызвать более частые позывы к мочеиспусканию.

Отказ от кофеина может снизить количество ежедневных посещений туалета.

Но если вы серьезно рассматриваете возможность убрать кофеин из своего рациона, лучше делать это постепенно. Резкий отказ приведет к побочным эффектам, таким как головная боль и усталость, которые могут длиться две-три недели.