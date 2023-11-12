Коли в Україні запланована індекcація пенсій — відповідь прем'єр-міністра

Соціальні видатки бюджету України у 2024 році складуть 470 млрд грн. Це на 25 млрд грн більше, ніж цього року.
Українцям підвищать пенсії
Українцям мають перерахувати пенсійні виплати в 2024 році. Індексація пенсій запланована на березень.
Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на останньому засіданні уряду,
Глава Кабміну додав, що уряд збільшують розмір програми субсидій.
Прем'єр зазначив, що вперше виділяється 1 млрд грн на розвиток соціальних послуг.
В Україні пройде масова індексація пенсій
В Україні у 2024 році буде проведено масову індексацію пенсій за новими правилами. Виплати підвищуватимуть з урахуванням так званих пенсійних балів. У результаті хочуть прибрати диспропорцію та зрівняти пенсії тих, хто вийшов на заслужений відпочинок багато років тому, з виплатами нових пенсіонерів. Середня пенсія в результаті має перевищити 6000 грн.
Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Наразі люди, які вийшли на пенсію пізніше, отримують вищі виплати, ніж ті, хто давно перебуває на заслуженому відпочинку. Це пов’язано з тим, що у формулу розрахунку суми пенсії закладено показники середньої зарплати, яка значно відрізняється у різні періоди.
Наприклад, якщо дві особи відпрацювали на одній посаді однакову кількість років, але одна людина вийшла на пенсію у 2001 році, а друга вийшла на пенсію з 2022 року, то друга пенсія матиме в районі 5,5-6 тис грн, а у першого – лише 3,6-3,7 тис грн.
Він зазначив, що такий підхід діятиме й надалі, коли рівень пенсії буде однаковим для всіх, незалежно від року виходу на пенсію. За словами Шмигаля, завдяки цій реформі середня пенсія в Україні перевищить 6 тис грн.
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