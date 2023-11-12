Коли в Україні запланована індекcація пенсій — відповідь прем'єр-міністра

Соціальні видатки бюджету України у 2024 році складуть 470 млрд грн. Це на 25 млрд грн більше, ніж цього року.

Українцям підвищать пенсії

Українцям мають перерахувати пенсійні виплати в 2024 році. Індексація пенсій запланована на березень.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на останньому засіданні уряду,

Соціальні видатки бюджету складуть 470 млрд грн. Це на 25 млрд грн більше, ніж цього року. У березні плануємо провести індексацію пенсій, – сказав він. Поширити

Глава Кабміну додав, що уряд збільшують розмір програми субсидій.

Наступного року виділяємо на це 50 млрд грн, що на 12 млрд грн більше, ніж цього року. Збільшуємо програму підтримки малозабезпечених сімей. Майже вдвічі збільшуємо витрати на соціальний захист осіб з інвалідністю, ‒ сказав Шмигаль. Поширити

Прем'єр зазначив, що вперше виділяється 1 млрд грн на розвиток соціальних послуг.

Це вкладається в нашу реформу соціального переходу, коли держава формує здатність людей самим себе забезпечувати, – підсумував він. Поширити

В Україні пройде масова індексація пенсій

В Україні у 2024 році буде проведено масову індексацію пенсій за новими правилами. Виплати підвищуватимуть з урахуванням так званих пенсійних балів. У результаті хочуть прибрати диспропорцію та зрівняти пенсії тих, хто вийшов на заслужений відпочинок багато років тому, з виплатами нових пенсіонерів. Середня пенсія в результаті має перевищити 6000 грн.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Запроваджується система балів, коли пенсія стає справедливою. Поширити

Наразі люди, які вийшли на пенсію пізніше, отримують вищі виплати, ніж ті, хто давно перебуває на заслуженому відпочинку. Це пов’язано з тим, що у формулу розрахунку суми пенсії закладено показники середньої зарплати, яка значно відрізняється у різні періоди.

Наприклад, якщо дві особи відпрацювали на одній посаді однакову кількість років, але одна людина вийшла на пенсію у 2001 році, а друга вийшла на пенсію з 2022 року, то друга пенсія матиме в районі 5,5-6 тис грн, а у першого – лише 3,6-3,7 тис грн.

Велика різниця. Ми хочемо диспропорцію прибрати. Вводимо бали, й у людей – насамперед вчителів, лікарів, у кого були стабільні середні заробітні плати, – у них зарплати зрівняються, і в людей, які раніше виходили на пенсію, пенсії підтягнуть до сучасного рівня, – сказав прем’єр. Поширити

Він зазначив, що такий підхід діятиме й надалі, коли рівень пенсії буде однаковим для всіх, незалежно від року виходу на пенсію. За словами Шмигаля, завдяки цій реформі середня пенсія в Україні перевищить 6 тис грн.