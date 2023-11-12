Когда в Украине запланирована индексация пенсий — ответ премьер-министра

Социальные расходы бюджета Украины в 2024 году составят 470 млрд грн. Это на 25 млрд грн больше, чем в текущем году.

Украинцам повысят пенсии

Украинцам должны переначислить пенсионные выплаты в 2024 году. Индексация пенсий запланирована на март.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на последнем заседании правительства,

Социальные расходы бюджета составят 470 млрд грн. Это на 25 млрд грн больше, чем в текущем году. В марте планируем провести индексацию пенсий, – сказал он. Поделиться

Глава Кабмина добавил, что правительство увеличивает размер программы субсидий.

В следующем году выделяем на это 50 млрд грн, что на 12 млрд грн больше, чем в текущем году. Увеличиваем программу поддержки малоимущих семей. Почти вдвое увеличиваем расходы на социальную защиту лиц с инвалидностью, – сказал Шмыгаль. Поделиться

Премьер отметил, что впервые выделяется 1 млрд грн. на развитие социальных услуг.

Это вкладывается в нашу реформу социального перехода, когда государство формирует способность людей самим себя обеспечивать, – подытожил он. Поделиться

В Украине пройдет массовая индексация пенсий

В Украине в 2024 году будет проведена массовая индексация пенсий по новым правилам. Выплаты будут повышаться с учетом так называемых пенсионных баллов. В результате хотят убрать диспропорцию и уравнять пенсии вышедших на заслуженный отдых много лет назад с выплатами новых пенсионеров. Средняя пенсия в результате должна превысить 6000 грн.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Вводится система баллов, когда пенсия становится справедливой. Поделиться

Пока люди, которые вышли на пенсию позже, получают более высокие выплаты, чем те, кто давно находится на заслуженном отдыхе. Это связано с тем, что в формулу расчета суммы пенсии заложены показатели средней зарплаты, значительно отличающейся в разные периоды.

Например, если два человека отработали на одной должности одинаковое количество лет, но один человек вышел на пенсию в 2001 году, а второй вышел на пенсию с 2022 года, то второй пенсия будет иметь в районе 5,5-6 тыс грн, а у первого – только 3,6-3,7 тыс грн.

Большая разница. Мы хотим диспропорцию убрать. Вводим баллы, и у людей – прежде всего учителей, врачей, у кого были стабильные средние заработные платы, – у них зарплаты сравняются, и у людей, ранее выходивших на пенсию, пенсии подтянут до современного уровня, – сказал премьер. Поделиться

Он отметил, что такой подход будет действовать и дальше, когда уровень пенсии будет одинаковым для всех, независимо от года выхода на пенсию. По словам Шмыгаля, благодаря этой реформе средняя пенсия в Украине превысит 6 тыс грн.