Когда в Украине запланирована индексация пенсий — ответ премьер-министра

Социальные расходы бюджета Украины в 2024 году составят 470 млрд грн. Это на 25 млрд грн больше, чем в текущем году.
Украинцам повысят пенсии
Украинцам должны переначислить пенсионные выплаты в 2024 году. Индексация пенсий запланирована на март.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на последнем заседании правительства,
Глава Кабмина добавил, что правительство увеличивает размер программы субсидий.
Премьер отметил, что впервые выделяется 1 млрд грн. на развитие социальных услуг.
В Украине пройдет массовая индексация пенсий
В Украине в 2024 году будет проведена массовая индексация пенсий по новым правилам. Выплаты будут повышаться с учетом так называемых пенсионных баллов. В результате хотят убрать диспропорцию и уравнять пенсии вышедших на заслуженный отдых много лет назад с выплатами новых пенсионеров. Средняя пенсия в результате должна превысить 6000 грн.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Пока люди, которые вышли на пенсию позже, получают более высокие выплаты, чем те, кто давно находится на заслуженном отдыхе. Это связано с тем, что в формулу расчета суммы пенсии заложены показатели средней зарплаты, значительно отличающейся в разные периоды.
Например, если два человека отработали на одной должности одинаковое количество лет, но один человек вышел на пенсию в 2001 году, а второй вышел на пенсию с 2022 года, то второй пенсия будет иметь в районе 5,5-6 тыс грн, а у первого – только 3,6-3,7 тыс грн.
Он отметил, что такой подход будет действовать и дальше, когда уровень пенсии будет одинаковым для всех, независимо от года выхода на пенсию. По словам Шмыгаля, благодаря этой реформе средняя пенсия в Украине превысит 6 тыс грн.
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