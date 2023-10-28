Компанія Siemens Energy захищає план співпраці з «Росатомом» в Угорщині — Bloomberg

Голова наглядової ради енергетичної компанії Siemens Energy AG Джо Кезер захистив плани продовжувати співпрацю з російською компанією “Росатом” в Угорщині на тлі критики, що такі угоди допомагають наповнювати скарбницю Кремля.

Джо Кезер захистив плани продовжувати співпрацю з російською компанією “Росатом”

Кезер зазначив, що порушення контрактів, підписаних у 2019 році, може обійтися дуже дорого.

Існують неурядові організації, які вимагають, щоб наше керівництво не дотримувалося цих дійсних контрактів, а потім, можливо, країна ЄС висуває до них позов майже на необмежену суму, — сказав він. Поширити

Обговорення зосереджені навколо двох нових енергоблоків для збудованого Росією заводу Paks 2 в Угорщині, для якого Siemens Energy постачає технології безпеки.

Згідно з нещодавнім звітом Greenpeace, такі європейські компанії, як Siemens Energy і французька Framatome, мають контракти на сотні мільйонів євро для ядерних проєктів “Росатома” за межами Росії. Зазначають, що без цих технологій і передачі знань багато нових проєктів державного гіганта зупинилися б.

Що відомо про санкції проти енергетичної сфери РФ

Наразі приблизно половина світових поставок урану надходить із Росії, що не влаштовує лідерів у США та Європі після вторгнення Росії в Україну. У віддаленому куточку Нью-Мексико знаходився пустий завод, який розбудували й зараз він забезпечує приблизно одну третину попиту США на збагачений уран і знаходиться в процесі збільшення виробництва на 15%.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Україна фіксує прізвища усіх російських атомників, які приїздять на Запорізьку АЕС, з метою застосування щодо цих осіб міжнародних санкцій.

Через небажання працівників Запорізької атомної електростанції співпрацювати з окупантами росіянам доводиться привозити на станцію працівників “Росенергоатома”.