Компания Siemens Energy защищает план сотрудничества с "Росатомом" в Венгрии — Bloomberg

Глава наблюдательного совета энергетической компании Siemens Energy AG Джо Кезер защитил планы продолжать сотрудничество с российской компанией Росатом в Венгрии на фоне критики, что такие соглашения помогают наполнять сокровищницу Кремля.

Джо Кезер защитил планы продолжать сотрудничество с российской компанией "Росатом"

Кезер отметил, что нарушение контрактов, подписанных в 2019 году, может обойтись очень дорого.

Существуют неправительственные организации, которые требуют, чтобы наше руководство не соблюдало эти действительные контракты, а затем, возможно, страна ЕС выдвигает к ним иск почти на неограниченную сумму, — сказал он. Поделиться

Обсуждения сосредоточены вокруг двух новых энергоблоков для построенного Россией завода Paks 2 в Венгрии, для которого компания Siemens Energy поставляет технологии безопасности.

Согласно недавнему отчету Greenpeace, такие европейские компании, как Siemens Energy и французская Framatome, имеют контракты на сотни миллионов евро для ядерных проектов "Росатома" за пределами России. Отмечают, что без этих технологий и передачи знаний многие новые проекты государственного гиганта остановились бы.

Что известно о санкциях против энергетической сферы РФ

Пока примерно половина мировых поставок урана поступает из России, что не устраивает лидеров в США и Европе после вторжения России в Украину. В отдаленном уголке Нью-Мексико находился пустой завод, который построили и сейчас он обеспечивает примерно одну треть спроса США на обогащенный уран и находится в процессе увеличения производства на 15%.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Украина фиксирует фамилии всех российских атомщиков, приезжающих на Запорожскую АЭС, с целью применения в отношении этих лиц международных санкций.

Из-за нежелания работников Запорожской атомной электростанции сотрудничать с оккупантами россиянам приходится привозить на станцию работников "Росэнергоатома".