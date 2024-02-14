Аналітики зазначають, що країнам ЄС може знадобитись близько 10 років на побудову власного захисту від ймовірної агресії з боку РФ в умовах відсутності підтримки з боку США.

Скільки часу треба ЄС для переходу до самостійної оборони

У матеріалі зазначається, що європейські високопосадовці знають, що Європа більше не може розраховувати на США у питаннях власної оборони, однак європейським політикам необхідна рішучість, аби збільшити спроможності оборонної промисловості.

Співрозмовники видання, знайомі із підготовкою ЄС до переходу до самостійної оборони, заявляють, що на реалізацію такого плана піде не менше 10 років.

Заяви колишнього президента США Дональда Трампа посилили тиск після того, як кандидат у президенти заявив, що підтримуватиме напад Росії на союзників по НАТО, які не виконують своїх зобов'язань щодо витрат.

Автори публікації зазначають, що європейські партнери побоються того, що вторгнення злочинної армії РФ в Україну не покладе край агресії кремлівського режиму, яка пошириться на європейські країни-члени НАТО.

Оцінки західної розвідки припускають, що Кремль може опинитися в змозі атакувати члена НАТО протягом набагато коротшого періоду - від трьох до п'яти років.

Оскільки Європа є свідком найбільшого конфлікту на своїй території з часів Другої світової війни, вона відчуває загрозу.

Проте через свою довгу історію залежності від США, вона почувається непідготовленою.

Що кажуть у НАТО

Як зазначають журналісти Reuters, глава Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що протягом цього року країни-члени НАТО виділятимуть на оборону рекордні суми.

Зокрема, Столтенберг підкреслив, що європейські держави трансатлантичного альянсу цього року вкладуть в оборону загалом 380 млрд доларів, внаслідок чого їхні витрати загалом становитимуть близько 2% ВВП у 2024 році порівняно з 1,85% у 2023 році.

Я очікую, що цього року 18 союзників витратять на оборону 2% свого ВВП, - підкреслив Столтенберг. Поширити

Він додав, що загальні оборонні витрати будуть рекордними після двох років повномасштабної війни Росії проти України.

Коментуючи критику з боку колишнього президента США Дональда Трампа на адресу країн НАТО, які не виділяють достатньо коштів на оборону, Столтенберг наголосив, що "повідомлення було почуте".

І доказом цього є збільшення військових видатків європейськими союзниками.