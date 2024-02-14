Аналитики отмечают, что странам ЕС может уйти около 10 лет на построение собственной защиты от вероятной агрессии со стороны РФ в условиях отсутствия поддержки со стороны США.

Сколько времени нужно ЕС для перехода к самостоятельной обороне

В материале отмечается, что европейские чиновники знают, что Европа больше не может рассчитывать на США в вопросах собственной обороны, однако европейским политикам необходима решительность, чтобы увеличить возможности оборонной промышленности.

Собеседники издания, знакомые с подготовкой ЕС к переходу к самостоятельной обороне, заявляют, что на реализацию такого плана уйдет не менее 10 лет.

Заявления бывшего президента США Дональда Трампа усилили давление после того, как кандидат в президенты заявил, что будет поддерживать нападение России на союзников по НАТО, не выполняющих свои обязательства по расходам.

Авторы публикации отмечают, что европейские партнеры опасаются того, что вторжение преступной армии РФ в Украину не положит конец агрессии кремлевского режима, которая распространится на европейские страны-члены НАТО.

Оценки западной разведки предполагают, что Кремль может оказаться в состоянии атаковать члена НАТО в течение гораздо более короткого периода - от трех до пяти лет.

Поскольку Европа является свидетелем наибольшего конфликта на своей территории со времен Второй мировой войны, она ощущает угрозу.

Однако из-за своей долгой истории зависимости от США она чувствует себя неподготовленной.

Что говорят в НАТО

Как отмечают журналисты Reuters, глава Альянса Йенс Столтенберг отметил, что в течение этого года страны-члены НАТО будут выделять на оборону рекордные суммы.

В частности, Столтенберг подчеркнул, что европейские государства трансатлантического альянса в этом году вложат в оборону в общей сложности 380 млрд долларов, в результате чего их расходы в общей сложности составят около 2% ВВП в 2024 году по сравнению с 1,85% в 2023 году.

Я ожидаю, что в этом году 18 союзников потратят на оборону 2% своего ВВП, – подчеркнул Столтенберг. Поделиться

Он добавил, что общие оборонные расходы будут рекордными после двух лет полномасштабной войны России против Украины.

Комментируя критику со стороны бывшего президента США Дональда Трампа в адрес стран НАТО, не выделяющих достаточно средств на оборону, Столтенберг подчеркнул, что "сообщение было услышано".

И доказательством тому является увеличение военных расходов европейскими союзниками.