"Кріт" коригував атаки РФ по військових складах ЗСУ — правоохоронці затримали зрадника

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента ФСБ у Силах оборони. Ним виявився завербований ворогом начальник медичного підрозділу бойової бригади ЗСУ, який коригував повітряні атаки РФ одразу по трьох регіонах України.
Головні тези:
- За матеріалами справи відомо, що агент ФСБ в українських ЗСУ маніпулював атаками РФ на військові склади в три регіони країни.
- Ворожі сили планували використовувати коригувальника атак для поразки арсеналів та медичних складів українських військ.
- Українська контррозвідка виявила агента ФСБ та провела його затримання на робочому місці, запобігаючи потенційній загрозі для національної безпеки.
“Кріт” ФСБ служив у ЗСУ і коригував ворожий вогонь
За матеріалами справи, рашисти використовували «крота» для наведення ракетно-дронових ударів по Київській, Житомирській та Чернігівській областях.
Як встановило розслідування, основними «цілями» ворога були арсенали зберігання боєприпасів та безпілотних систем українських військ.
Також ФСБ сподівалась отримати від агента координати медичних складів та автопарків спецтранспорту Сил оборони, який постачає медпрепарати на передову.
Щоб виконати ці завдання, посадовець під виглядом робочих поїздок курсував по військових частинах та логістичних базах на півночі України.
Перебуваючи на об’єктах, фігурант позначав на гугл-картах їхнє розташування для подальшого «звіту» ФСБ.
Військова контррозвідка СБУ викрила ворожий задум, задокументувала злочини «крота» і затримала його на робочому місці. Одночасно з цим Служба безпеки провела заходи з убезпечення локацій Сил оборони.
За даними слідства, рашисти завербували посадовця через Телеграм-канали, де він агітував українців скласти зброю перед РФ.
Під час обшуків у фігуранта вилучено смартфон та ноутбук, з яких він координував свої дії з куратором від ФСБ.
Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
