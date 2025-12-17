"Крот" корректировал атаки РФ по военным складам ВСУ — правоохранители задержали предателя

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в Силах обороны. Им оказался завербованный врагом начальник медицинского подразделения боевой бригады ВСУ, корректировавший воздушные атаки РФ сразу по трем регионам Украины.

"Крот" ФСБ служил в ВСУ и корректировал вражеский огонь

По материалам дела, рашисты использовали крота для наведения ракетно-дроновых ударов по Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Как установило расследование, основными "целями" врага были арсеналы хранения боеприпасов и беспилотных систем украинских войск.

Также ФСБ надеялась получить от агента координаты медицинских складов и автопарков спецтранспорта Сил обороны, поставляющего медпрепараты на передовую.

Чтобы выполнить эти задачи, должностное лицо под видом рабочих поездок курсировало по военным частям и логистическим базам на севере Украины.

Находясь на объектах, фигурант обозначал на гугл-картах их расположение для дальнейшего отчета ФСБ.

В обмен на сотрудничество оккупанты предлагали агенту деньги и обещали осуществить его «эвакуацию» к родственникам в Россию. Поделиться

Военная контрразведка СБУ разоблачила враждебный замысел, задокументировала преступления «крота» и задержала его на рабочем месте. Одновременно с этим Служба безопасности провела меры по обеспечению локаций сил обороны.

Переписка с русским куратором

По данным следствия, рашисты завербовали чиновника через Телеграмм-каналы, где он агитировал украинцев сложить оружие перед РФ.

Во время обысков у фигуранта изъяли смартфон и ноутбук, из которых он координировал свои действия с куратором ФСБ.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).