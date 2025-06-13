Купити кондиціонер з установкою: 5 незамінних порад від експертів «Кондиціонери України»

Кондиціонер – найзручніший і ефективний спосіб боротьби зі спекою, духотою в приміщенні. Він забезпечує прохолоду, але не загрожує застудою через протяги, дозволяє встановити та підтримувати комфортну температуру, усувати надлишкову вологість, може працювати за заданим розкладом, так що його ціна цілком виправдана – жоден вентилятор з цими завданнями не впорається. А ще кондиціонери в Києві все частіше використовують не тільки в спеку, але й в міжсезоння та навіть взимку для обігріву. Як вибрати кондиціонер, який зробить ваше життя комфортнішим, радять експерти.

Порада № 1: Чому інверторний кондиціонер краще

Якщо бюджет обмежений, а кондиціонер потрібен, можна купити традиційний, неінверторний – це досить функціональна та надійна техніка. Але краще виділити суму на покупку інверторного кондиціонера:

в процесі експлуатації таких кондиціонерів економиться до 30-40% електроенергії (порівняно з традиційними моделями);

температура підтримується на постійному рівні, відхиляється від заданого значення максимум на півградуса. При роботі звичайного кондиціонера коливання температури досягають 2°С;

із завданням повноцінного обігріву взимку впорається тільки інверторна модель;

багато інверторних кондиціонерів може працювати практично безшумно.

Асортимент інверторних кондиціонерів розширюється, з’являються моделі з інноваційними технологіями, просунутим функціоналом.

Порада № 2: Який бренд вибрати?

Краще купувати кондиціонери відомих виробників, які вже не перший рік присутні на ринку, мають власні виробничі потужності, дослідницькі центри та лабораторії для тестування обладнання (Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Samsung, Midea). Добре, якщо виробництво кондиціонерів є для компанії основним або одним з пріоритетних напрямків діяльності (Daikin, Gree, Cooper&Hunter). Якщо вас зацікавив бюджетний кондиціонер маловідомого бренду, уточніть, яка на нього дається гарантія та чи є у виробника (власника торгової марки) сервісні центри в Україні.

Порада № 3: Типорозмір має значення

Типорозмір («дев'ятка», «12», «18») – це цифри в назві моделі, які відповідають певній продуктивній потужності кондиціонера. Чим більше типорозмір і потужність, тим більшу площу може обслуговувати кондиціонер. У технічних характеристиках завжди вказується, для якої площі рекомендована ця модель. Але при підборі потужності кондиціонера потрібно враховувати й інші фактори. Щоб не помилитися, розрахунок краще довірити фахівцям.

Порада № 4: Вибирайте потрібні функції

Основний набір функцій однаковий у всіх кондиціонерах, а більш рідкісні додаткові функціональні можливості можуть підвищувати вартість моделі. Задумайтесь, чи потрібні вони вам. Наприклад, інтелектуальний режим комфортного сну – маст-хев для спальні, але не стане в нагоді в офісі, а додаткові фільтри та УФ-знезараження повітря будуть корисні в будь-якому приміщенні.

Порада № 5: Купуйте кондиціонер з установкою

Монтаж кондиціонера повинні виконувати професіонали, причому з надійною репутацією та досвідом встановлення систем різних типів, брендів. Ідеальний варіант: послуги монтажу надає продавець кондиціонерів, який є офіційним представником виробника. Якщо раптом виникне потреба в ремонті або заміні по гарантії, гарантійні зобов'язання точно будуть виконані. А ще варто відразу укласти з тією ж компанією договір сервісного обслуговування, яке потрібно проводити 1-2 рази на рік.