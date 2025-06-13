Купить кондиционер с установкой: 5 незаменимых советов от экспертов «Кондиціонери України»
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Новости компаний
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Купить кондиционер с установкой: 5 незаменимых советов от экспертов «Кондиціонери України»

Новости компаний

Купить кондиционер с установкой: 5 незаменимых советов от экспертов «Кондиціонери України»
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Кондиционер – самый удобный и эффективный способ борьбы с жарой, духотой в помещении. Он обеспечивает прохладу, но не грозит простудой из-за сквозняка, позволяет установить и поддерживать комфортную температуру, устранять избыточную влажность, может работать по заданному расписанию, так что на кондиционер цена вполне оправдана – ни один вентилятор с этими задачами не справится. А еще кондиционеры в Киеве все чаще используют не только в жару, но и в межсезонье и даже зимой для обогрева. Как выбрать кондиционер, который сделает вашу жизнь комфортнее, советуют эксперты.

Совет №1: Почему инверторный кондиционер лучше

Если бюджет ограничен, а кондиционер нужен, можно купить традиционный, неинверторный – это достаточно функциональная и надежная техника. Но лучше выделить сумму на покупку инверторного кондиционера:

  • в процессе эксплуатации таких кондиционеров экономится до 30-40% электроэнергии (по сравнению с традиционными моделями);

  • температура поддерживается на постоянном уровне, отклоняется от заданного значения максимум на полградуса. При работе обычного кондиционера колебания температуры достигают 2°С;

  • с задачей полноценного обогрева зимой справится только инверторная модель;

  • многие инверторные кондиционеры могут работать практически бесшумно.

Совет №2: Какой бренд выбрать?

Лучше покупать кондиционеры известных производителей, которые уже не первый год присутствуют на рынке, имеют собственные производственные мощности, исследовательские центры и лаборатории для тестирования оборудования (Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Samsung, Midea). Хорошо, если производство кондиционеров являются для компании основным или одним из приоритетных направлений деятельности (Daikin, Gree, Cooper&Hunter). Если вас заинтересовал бюджетный кондиционер малоизвестного бренда, уточните, какая на него дается гарантия и есть ли у производителя (владельца торговой марки) сервисные центры в Украине.

Совет №3: Типоразмер имеет значение

Типоразмер («девятка», «12», «18») – это цифры в названии модели, которые соответствуют определенной производительной мощности кондиционера. Чем больше типоразмер и мощность, тем больше площадь, которую может обслуживать кондиционер. В технических характеристиках всегда указывается, для какой площади рекомендована данная модель. Но при подборе мощности кондиционера нужно учитывать и другие факторы. Чтоб не ошибиться, расчет лучше доверить специалистам.

Совет №4: Выбирайте нужные функции

Основной набор функций доступен во всех кондиционерах, а более редкие дополнительные функциональные возможности могут повышать стоимость модели. Задумайтесь, нужны ли они вам. Например, интеллектуальный режим комфортного сна – маст-хэв для спальни, но не пригодится в офисе, а дополнительные фильтры и УФ-обеззараживание воздуха будут полезны в любом помещении.

Совет №5: Покупайте кондиционер с установкой

Монтаж кондиционера должны выполнять профессионалы, причем с надежной репутацией и опытом установки систем разных типов, брендов. Идеальный вариант: услуги монтажа предоставляет продавец кондиционеров, который является официальным представителем производителя. Если вдруг возникнет необходимость в ремонте или замене по гарантии, гарантийные обязательства точно будут выполнены. А еще стоит сразу заключить с той же компанией договор сервисного обслуживания, которое нужно проводить 1-2 раза в год.

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