Легендарний гурт АВВА нагороджено лицарськими орденами Швеції

Шведський король Карл XVI Густав та королева Сільвія відзначили лицарськими орденами 13 діячів, серед яких четверо музикантів гурту ABBA, а також артистка Єва Рюдберг, нобелівські лауреати Сванте Паабо та Енн Л'юльє, соціальний працівник Беттан Бйовальд, менеджер бізнес-напрямку Томас Шьострем та інші.
Головні тези:
- Учасники гурту ABBA отримали лицарські ордени Учасники попгурту ABBA — Бенні Андерссон, Анні-Фрід Рейс (Лінгстад), Бьорн Ульвеус та Агнета Фельтскуг — отримали ордени Вази від короля Швеції.
- Шведський лицарський орден Королівський орден Вази нагороджує громадян за видатні досягнення у різних сферах, включаючи музику та культуру.
- Гурт ABBA є одним з найуспішніших колективів за всю історію музики, продавши понад 380 млн альбомів та синглів.
- Лицарський орден є найвищою нагородою Швеції, яку вручає уряд за виняткові заслуги перед державою та суспільством.
- ABBA відома перемогою на Євробаченні-1974 та світовою популярністю, здобутою завдяки хітам, які стали класикою.
ABBA отримали лицарські ордени
Учасники попгурту ABBA — Бенні Андерссон, Анні-Фрід Рейс (Лінгстад), Бьорн Ульвеус та Агнета Фельтскуг — отримали ордени Вази від короля Швеції Карла XVI Густава.
Про це повідомляє Dagens Nyheter.
Учасники гурту ABBA стали кавалерами I класу Королівського ордену Вази — "за видатні досягнення у шведському та міжнародному музичному житті".
Нагороди, які ви отримуєте сьогодні, — це подяка Швеції за ваш внесок у розвиток країни, — сказали музикантам під час церемонії вручення відзнак.
Також цьогоріч виповнюється 50 років відтоді, як гурт ABBA переміг на "Євробаченні" з піснею Waterloo, здобувши світову популярність.
Що відомо про шведський лицарський орден
Королівський орден Вази — шведський лицарський орден, яким нагороджують громадян Швеції за заслуги перед державою та суспільством.
Лицарські ордени вручаються за особливі заслуги в різних сферах, таких як військова служба, державна служба, культура, наука та благодійність. Нагородження орденом шведів, які не є членами королівської родини, скасували в 1975 році. Тоді шведів вирішили не нагороджувати, щоби забезпечити рівність усіх громадян країни.
Парламент Швеції відновив церемонію у 2022 році. Цьогоріч нагороду вручили вперше за майже 50 років.
Лицарський орден є найвищою нагородою Швеції за виняткові заслуги. Саме уряд офіційно вирішує, хто отримає нагороду, за пропозицією новоствореної орденської ради. Потім їх вручає король.
Легендарний гурт АВВА прославив Швецію
ABBA — це шведський музичний квартет, утворений у Стокгольмі в 1972 році.
Вважається одним з найуспішніших колективів за всю історію популярної музики. ABBA продали понад 380 млн альбомів і синглів по всьому світу. Також гурт відомий перемогою на конкурсі Євробачення-1974, де представляли Швецію.
ABBA офіційно розпався у 1982 році, востаннє виступивши на публіці у 1986 році. У 2016 році шведські ЗМІ повідомляли, що учасники співали разом на приватній вечірці.
Серед найвідоміших пісень гурту:
Mamma Mia (1976)
Dancing Queen (1976)
Super Trouper (1980)
The Name Of The Game (1977)
Go-A виступлять у Мальме під час Eurovision 2024
Серед світових зірок запрошено й український гурт Go-A.
Повну програму заходів оприлюднили 3 квітня.
Ласкаво просимо на тиждень Євробачення в Мальме — яскраве свято культури, музики та радості! Пориньте у тиждень, сповнений розмаїттям, розвагами та враженнями, які запам'ятаються на все життя, — пишуть у офіційному акаунті Євробачення.
За місяць до початку фестивалю у Мальме організатори представили повну програму. Вони зазначають, що кожен зможе знайти щось цікаве для себе — планують окрему вечірку з хітами 90-х, виступ електронних музикантів, а також Drag Nigh вечірку.
Центром Eurovision Village стане Folkets Park. Тут, на сцені Euphoria, виступатимуть великі колективи, на сцені Tattoo — менші, а класичний Brändan перетвориться на сцену Dancing Queen.
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