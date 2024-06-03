Легендарний гурт АВВА нагороджено лицарськими орденами Швеції

Шведський король Карл XVI Густав та королева Сільвія відзначили лицарськими орденами 13 діячів, серед яких четверо музикантів гурту ABBA, а також артистка Єва Рюдберг, нобелівські лауреати Сванте Паабо та Енн Л'юльє, соціальний працівник Беттан Бйовальд, менеджер бізнес-напрямку Томас Шьострем та інші.

ABBA отримали лицарські ордени

Учасники попгурту ABBA — Бенні Андерссон, Анні-Фрід Рейс (Лінгстад), Бьорн Ульвеус та Агнета Фельтскуг — отримали ордени Вази від короля Швеції Карла XVI Густава.

Про це повідомляє Dagens Nyheter.

Учасники гурту ABBA стали кавалерами I класу Королівського ордену Вази — "за видатні досягнення у шведському та міжнародному музичному житті".

Нагороди, які ви отримуєте сьогодні, — це подяка Швеції за ваш внесок у розвиток країни, — сказали музикантам під час церемонії вручення відзнак.

Також цьогоріч виповнюється 50 років відтоді, як гурт ABBA переміг на "Євробаченні" з піснею Waterloo, здобувши світову популярність.

Що відомо про шведський лицарський орден

Королівський орден Вази — шведський лицарський орден, яким нагороджують громадян Швеції за заслуги перед державою та суспільством.

Орден був заснований у 1772 році королем Густавом III для увічнення імені родоначальника шведської монаршої династії Густава I Вази. Відзнака не мала обмежень за народженням чи освітою і тому її могли вручити будь-кому. Поширити

Лицарські ордени вручаються за особливі заслуги в різних сферах, таких як військова служба, державна служба, культура, наука та благодійність. Нагородження орденом шведів, які не є членами королівської родини, скасували в 1975 році. Тоді шведів вирішили не нагороджувати, щоби забезпечити рівність усіх громадян країни.

Парламент Швеції відновив церемонію у 2022 році. Цьогоріч нагороду вручили вперше за майже 50 років.

Лицарський орден є найвищою нагородою Швеції за виняткові заслуги. Саме уряд офіційно вирішує, хто отримає нагороду, за пропозицією новоствореної орденської ради. Потім їх вручає король.

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ABBA — це шведський музичний квартет, утворений у Стокгольмі в 1972 році.

Учасниками гурту є Б'єрн Ульвеус, Бенні Андерссон, Агнета Фельтског та Анні-Фрід Лінгстад, з ініціалів чиїх імен і утворилася абревіатура ABBA. Поширити

Вважається одним з найуспішніших колективів за всю історію популярної музики. ABBA продали понад 380 млн альбомів і синглів по всьому світу. Також гурт відомий перемогою на конкурсі Євробачення-1974, де представляли Швецію.

ABBA офіційно розпався у 1982 році, востаннє виступивши на публіці у 1986 році. У 2016 році шведські ЗМІ повідомляли, що учасники співали разом на приватній вечірці.

Серед найвідоміших пісень гурту:

Mamma Mia (1976)

Dancing Queen (1976)

Super Trouper (1980)

The Name Of The Game (1977)

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Ласкаво просимо на тиждень Євробачення в Мальме — яскраве свято культури, музики та радості! Пориньте у тиждень, сповнений розмаїттям, розвагами та враженнями, які запам'ятаються на все життя, — пишуть у офіційному акаунті Євробачення.

За місяць до початку фестивалю у Мальме організатори представили повну програму. Вони зазначають, що кожен зможе знайти щось цікаве для себе — планують окрему вечірку з хітами 90-х, виступ електронних музикантів, а також Drag Nigh вечірку.

Центром Eurovision Village стане Folkets Park. Тут, на сцені Euphoria, виступатимуть великі колективи, на сцені Tattoo — менші, а класичний Brändan перетвориться на сцену Dancing Queen.