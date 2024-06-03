Шведский король Карл XVI Густав и королева Сильвия отметили рыцарскими орденами 13 деятелей, среди которых четверо музыкантов группы ABBA, а также артистка Ева Рюдберг, нобелевские лауреаты Сванте Паабо и Энн Льюлье, социальный работник Беттан Бьёвальд .

ABBA получили рыцарские ордена

Участники попгурта ABBA — Бенни Андерссон, Анни-Фрид Рейс (Лингстад), Берн Ульвеус и Агнета Фельтскуг — получили ордена Вазы от короля Швеции Карла XVI Густава.

Об этом сообщает Dagens Nyheter.

Участники группы ABBA стали кавалерами I класса Королевского ордена Вазы – "за выдающиеся достижения в шведской и международной музыкальной жизни".

Награды, которые вы получаете сегодня, — это благодарность Швеции за ваш вклад в развитие страны, — сказали музыкантам во время церемонии вручения знаков отличия.

Также в этом году исполняется 50 лет с тех пор, как группа ABBA победила на "Евровидении" с песней Waterloo, обретя мировую известность.

Что известно о шведском рыцарском ордене

Королевский орден Вазы — шведский рыцарский орден, которым награждают граждан Швеции за заслуги перед государством и обществом.

Орден был основан в 1772 году королем Густавом III для увековечения имени родоначальника шведской монаршей династии Густава I Вазы. Награда не имела ограничений по рождению или образованию и поэтому ее могли вручить любому. Поделиться

Рыцарские ордена вручаются за особые заслуги в различных областях, таких как военная служба, государственная служба, культура, наука и благотворительность. Награждение орденом шведов, не являющихся членами королевской семьи, отменили в 1975 году. Тогда шведов решили не награждать, чтобы обеспечить равенство всех граждан страны.

Парламент Швеции возобновил церемонию в 2022 году. В этом году награду вручили впервые почти за 50 лет.

Рыцарский орден является высшей наградой Швеции за исключительные заслуги. Именно правительство официально решает, кто получит награду, по предложению вновь орденского совета. Затем их вручает король.

Легендарная группа АВВА прославила Швецию

ABBA – это шведский музыкальный квартет, образованный в Стокгольме в 1972 году.

Участниками группы являются Бьерн Ульвеус, Бенни Андерссон, Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад, по инициалам чьих имен и образовалась аббревиатура ABBA. Поделиться

Считается одним из самых успешных коллективов за всю историю популярной музыки. ABBA продали более 380 млн альбомов и синглов по всему миру. Также группа известна победой на конкурсе Евровидения-1974, где представляли Швецию.

ABBA официально распался в 1982 году, последний раз выступив на публике в 1986 году. В 2016 году шведские СМИ сообщали, что участники пели вместе на приватной вечеринке.

Среди самых известных песен группы:

Mamma Mia (1976)

Dancing Queen (1976)

Super Trouper (1980)

The Name Of The Game (1977)

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Добро пожаловать на неделю Евровидение в Мальме — яркий праздник культуры, музыки и радости! Окунитесь в неделю, полную разнообразием, развлечениями и впечатлениями, которые запомнятся на всю жизнь, — пишут в официальном аккаунте Евровидения.

За месяц до начала фестиваля в Мальме устроители представили полную программу. Они отмечают, что каждый сможет найти что-нибудь интересное для себя — планируют отдельную вечеринку с хитами 90-х, выступление электронных музыкантов, а также Drag Nigh вечеринку.

Центром Eurovision Village станет Folkets Park. Здесь, на сцене Euphoria, будут выступать большие коллективы, на сцене Tattoo — меньшие, а классический Brändan превратится в сцену Dancing Queen.