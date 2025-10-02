Легендарний Sting святкує день народження — цікаві факти про світову зірку та прихильника України

2 жовтня свій 74 день народження святкує легендарний співак і актор з Великобританії Sting. Його справжнє ім'я — Ґордон Метью Томас Самнер, і сімнадцятикратний лавреат премії "Ґреммі", володар "Золотого глобуса", премії "Еммі" і чотирикратний номінант на премію "Оскар" в категорії найкраща пісня. Sting підтримав Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Легенда світової музики Sting: цікаві факти життя та творчості

Музикант народився 2 жовтня 1951 року в портовому містечку Уоллсенд на півночі Англії. Батько Ернест Метью Самнер довгі роки працював монтажником у місцевій машинобудівній компанії. Пізніше він придбав невеликий молочний магазин. Ще дитиною, Стінг не раз допомагав батькові розвозити вранці молоко. Мати Одрі працювала перукарем та медсестрою. Вона мала класичну музичну освіту, і вона зуміла розвинути природні здібності сина, навчаючи його вдома грі на фортепіано.

Він став відомим як вокаліст, бас-гітарист та основний автор пісень гурту The Police (1976–1984). Гурт The Police швидко став популярним завдяки хітам Roxanne, Message in a Bottle, Every Breath You Take. Поширити

У 1980-х The Police стали однією з найуспішніших рок-груп світу і колектив отримав 6 премій "Греммі". У 1984 році гурт фактично розпався, і Стінг почав сольну кар'єру.

Свій псевдонім Sting отримав у 1971 році, за чорно-жовтий смугастий светр, у якому з'явився на сцені (у перекладі з англійської мови, слово sting означає "жалити", у переносному значенні — "уражати").

Я вважав, що це було круто. Інші з гурту вважали, що це весело. Вони називали мене весь вечір Стінгом, і наступного дня, і, зрештою, так воно просто й приклеїлося... Я тоді намагався виглядати агресивним. Sting Співак

Після розпаду гурту The Police у 1984 році, фронтмен колективу Ґордон Самнер, більш відомий як Стінг, розпочав успішну сольну кар'єру. Вже у 1985-му він презентував дебютний альбом The Dream of the Blue Turtles, у якому поєднав рок із джазовими елементами. Платівка отримала світове визнання та закріпила за музикантом статус нової зірки.

У наступні роки Sting випустив низку успішних альбомів, серед яких Nothing Like the Sun (1987), Ten Summoner's Tales (1993) та Brand New Day (1999). Його хіти Englishman in New York, Fields of Gold та Desert Rose стали візитівками виконавця.

Sting

У 1985 році Sting створив композицію "Russians", присвячену темі загрози ядерної війни. 6 березня 2022 року, вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, музикант знову виконав цю пісню, підкресливши, що її зміст залишається актуальним і сьогодні.

Після повномасштабного вторгнення РФ 31-го липня 2022 року британський співак Sting висловився щодо війни в Україні під час концерту у Варшаві і назвав війну — абсурдною. Співак наголосив, що тиранія, якій протистоїть Україна, побудована на брехні. І саме тому важливо говорити правду.

Війна в Україні — абсурд, побудований на брехні. Якщо ми проковтнемо цю брехню, вона з'їсть нас. Брехня боїться правди. Правда повинна бути почута і ми не повинні програти цю боротьбу. Поширити

Цікаві факти про Sting:

Перед тим як стати музикантом, Стінг працював учителем англійської мови та музики у початковій школі.

Стінг знявся у фільмах, серед яких "Дюна" (1984), "Квадрофенія" (1979) та інші. Його акторські роботи отримали схвальні відгуки.

Він є співзасновником Фонду порятунку тропічних лісів, активно підтримуючи збереження довкілля.

Співак практикує йогу понад 30 років, вважаючи її ключем до збереження здоров'я та творчості.

Стінг — багатодітний тато. У співака шестеро дітей — двоє від першого шлюбу та четверо від другого.

У Лос-Анджелесі під час туру підрозділу Збройних сил України "Культурний Десант" музиканту акомпанував на бандурі військовий родом з Чернівців, Тарас Столяр. Музиканти виконали хіт "Shape of my heart" на події, де були голлівудські зірки. На заході виступали українські артисти, які служать в ЗСУ.

Військовий розповідає, що під час виступу, як зазвичай, грав українську музику: "Думи мої, думи" та "Мелодію" Мирослава Скорика. Втім, підготував також кавер на бандурі на пісню Стінга "Shape of my heart".

Стінга це дуже зворушило. Ми відіграли весь захід, й потім за лаштунками йому було цікаво подивитися, що таке бандура. Він дуже цікавився інструментом й відзначав надзвичайний звук.

Зараз Sting продовжує активно виступати з концертами по всьому світу, бере участь у музичних фестивалях та гастрольних турах. Він також займається благодійністю, підтримує екологічні ініціативи й час від часу випускає нові альбоми та колаборації з різними артистами.