Легендарный Sting празднует день рождения — интересные факты о мировой звезде и поклоннике Украины

2 октября свой 74-й день рождения празднует легендарный певец и актер из Великобритании Sting. Его настоящее имя - Гордон Мэтью Томас Самнер, и семнадцатикратный лауреат премии "Грэмми", обладатель "Золотого глобуса", премии "Эмми" и четырехкратный номинант на премию "Оскар" в категории лучшая песня. Sting поддержал Украину с начала полномасштабного вторжения в Россию.

Легенда мировой музыки Sting: интересные факты жизни и творчества

Музыкант родился 2 октября 1951 г. в портовом городке Уоллсенд на севере Англии. Отец Эрнест Мэтью Самнер долгие годы работал монтажником в местной машиностроительной компании. Позже он приобрел небольшой молочный магазин. Еще ребенком Стинг не раз помогал отцу развозить утром молоко. Мать Одри работала парикмахером и медсестрой. У нее было классическое музыкальное образование, и она сумела развить естественные способности сына, обучая его дома игре на фортепиано.

Он стал известен как вокалист, бас-гитарист и основной автор песен группы The Police (1976–1984). Группа The Police быстро стала популярной благодаря хитам Roxanne, Message in a Bottle, Every Breath You Take. Поделиться

В 1980-х The Police стали одной из самых успешных рок-групп мира и коллектив получил 6 премий "Грэмми". В 1984 году группа фактически распалась, и Стинг начал сольную карьеру.

Свой псевдоним Sting получил в 1971 году, за черно-желтый полосатый свитер, в котором появился на сцене (в переводе с английского языка слово sting означает "жалить", в переносном смысле — "поражать").

Я считал, что это было круто. Остальные из группы считали, что это весело. Они называли меня весь вечер Стингом, и на следующий день, и в конце концов так оно просто и приклеилось... Я тогда пытался выглядеть агрессивным. Sting Певец

После распада группы The Police в 1984 году фронтмен коллектива Гордон Самнер, более известный как Стинг, начал успешную сольную карьеру. Уже в 1985-м он представил дебютный альбом The Dream of the Blue Turtles, в котором соединил рок с джазовыми элементами. Пластинка получила мировое признание и закрепила за музыкантом статус новой звезды.

В последующие годы Sting выпустил ряд успешных альбомов, среди которых Nothing Like the Sun (1987), Ten Summoner's Tales (1993) и Brand New Day (1999). Его хиты Englishman in New York, Fields of Gold и Desert Rose стали визитными карточками исполнителя.

Sting

В 1985 году Sting создал композицию "Russians", посвященную теме угрозы ядерной войны. 6 марта 2022, уже во время полномасштабного вторжения России в Украину, музыкант снова исполнил эту песню, подчеркнув, что ее содержание остается актуальным и сегодня.

После полномасштабного вторжения РФ 31 июля 2022 года британский певец Sting высказался по поводу войны в Украине во время концерта в Варшаве и назвал войну абсурдной. Певец подчеркнул, что тирания, которой противостоит Украина, построена на лжи. Именно поэтому важно говорить правду.

Война в Украине — абсурд, построенный на лжи. Если мы проглотим эту ложь, она съест нас. Ложь боится правды. Правда, должна быть услышана и мы не должны проиграть эту борьбу. Поделиться

Интересные факты о Sting:

Перед тем, как стать музыкантом, Стинг работал учителем английского языка и музыки в начальной школе.

Стинг снялся в фильмах, среди которых "Дюна" (1984), "Квадрофения" (1979) и другие. Его актерские работы получили положительные отзывы.

Он является соучредителем Фонда спасения тропических лесов, активно поддерживая сохранение окружающей среды.

Певец практикует йогу более 30 лет, считая ее ключом к сохранению здоровья и творчества.

Стинг — многодетный папа. У певца шесть детей — двое от первого брака и четверо от второго.

В Лос-Анджелесе во время тура подразделения Вооруженных сил Украины "Культурный Десант" музыканту аккомпанировал на бандуре военный родом из Черновцов Тарас Столяр. Музыканты исполнили хит "Shape of my heart" на событиях, где были голливудские звезды. На мероприятии выступали украинские артисты, служащие в ВСУ.

Военный рассказывает, что во время выступления, как обычно, играл украинскую музыку: "Думы мои, думы" и "Мелодию" Мирослава Скорика. Впрочем, подготовил также кавер на бандуре на песню Стинга Shape of my heart.

Стинга это очень тронуло. Мы отыграли все мероприятие, и потом за кулисами ему было интересно посмотреть, что такое бандура. Он очень интересовался инструментом и отмечал удивительный звук.

Сейчас Sting продолжает активно выступать с концертами во всем мире, участвует в музыкальных фестивалях и гастрольных турах. Он также занимается благотворительностью, поддерживает экологические инициативы и время от времени выпускает новые альбомы и коллаборации с разными артистами.