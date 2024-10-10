Культовий іспанський тенісист Рафаель Надаль оголосив про завершення професійної кар'єри після 20 років у великому тенісі.
Головні тези:
- Рафаель Надаль оголосив про завершення професійної кар'єри після 20 років у великому тенісі.
- Зірковий тенісист не має наміру повертатися на корт і планує завершити кар'єру на фіналі Кубка Девіса.
- Надаль завоював 22 турніри серії Grand Slam, серед яких рекордні 14 перемог на
Що відомо про завершення кар’єри Рафаеля Надаля у великому тенісі
Зазначається, що 38-річний Надаль не має намірів повертатись на професійний корт.
Останнім турніром у кар'єрі зірки стане фінал Кубка Девіса.
Там іспанець в складі національної команди намагатиметься вп'яте завоювати трофей. Змагання відбудуться 19-24 листопада в іспанській Малазі.
Mil gracias a todos— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024
Many thanks to all
Merci beaucoup à tous
Grazie mille à tutti
谢谢大家
شكرا لكم جميعا
תודה לכולכם
Obrigado a todos
Vielen Dank euch allen
Tack alla
Хвала свима
Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi
Що відомо про зіркову кар’єру Рафаеля Надаля у великому тенісі
Уродженець Балеарських островів, на дорослому рівні дебютував у 2001 році. Упродовж кар'єри завоював 92 титули, став визнаним майстром ґрунтових турнірів і сформував разом зі швейцарцем Федерером і сербом Джоковічем "велику трійку".
Іспанець виграв 22 турніри серії Grand Slam. Улюбленим мейджором іспанця був "Ролан Гаррос", де він тріумфував рекордні 14 разів. На Олімпіаді-2008 в Пекіні здобув золоту медаль в одиночному розряді, а на Олімпійських іграх 2016 року — в парному. За роки в тенісі заробив майже 135 млн доларів призових.
Поза кортом цікавиться футболом і гольфом, уболівальник мадридського "Реала".
Мемуари "Рафа — моя історія" опублікував у 2011 році. Усю кар'єри використовував екіпірування від Nike та запам'ятався виступами в майках замість традиційних футболок.
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