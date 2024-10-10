Я тут, щоб оповістити вас, що покидаю професіональний теніс. Реальність така, що це були важкі кілька років, особливо останні два. Не думаю, що мені вдалося грати без обмежень. Це рішення, звісно, важке, воно назрівало в мене тривалий час, — зізнається тенісист.