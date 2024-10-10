Легендарний тенісист Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри
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Легендарний тенісист Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри

Рафаель Надаль
Джерело:  online.ua

Культовий іспанський тенісист Рафаель Надаль оголосив про завершення професійної кар'єри після 20 років у великому тенісі.

Головні тези:

  • Рафаель Надаль оголосив про завершення професійної кар'єри після 20 років у великому тенісі.
  • Зірковий тенісист не має наміру повертатися на корт і планує завершити кар'єру на фіналі Кубка Девіса.
  • Надаль завоював 22 турніри серії Grand Slam, серед яких рекордні 14 перемог на

Що відомо про завершення кар’єри Рафаеля Надаля у великому тенісі

Зазначається, що 38-річний Надаль не має намірів повертатись на професійний корт.

Я тут, щоб оповістити вас, що покидаю професіональний теніс. Реальність така, що це були важкі кілька років, особливо останні два. Не думаю, що мені вдалося грати без обмежень. Це рішення, звісно, важке, воно назрівало в мене тривалий час, — зізнається тенісист.

Останнім турніром у кар'єрі зірки стане фінал Кубка Девіса.

Там іспанець в складі національної команди намагатиметься вп'яте завоювати трофей. Змагання відбудуться 19-24 листопада в іспанській Малазі.

Що відомо про зіркову кар’єру Рафаеля Надаля у великому тенісі

Уродженець Балеарських островів, на дорослому рівні дебютував у 2001 році. Упродовж кар'єри завоював 92 титули, став визнаним майстром ґрунтових турнірів і сформував разом зі швейцарцем Федерером і сербом Джоковічем "велику трійку".

Іспанець виграв 22 турніри серії Grand Slam. Улюбленим мейджором іспанця був "Ролан Гаррос", де він тріумфував рекордні 14 разів. На Олімпіаді-2008 в Пекіні здобув золоту медаль в одиночному розряді, а на Олімпійських іграх 2016 року — в парному. За роки в тенісі заробив майже 135 млн доларів призових.

Поза кортом цікавиться футболом і гольфом, уболівальник мадридського "Реала".

Мемуари "Рафа — моя історія" опублікував у 2011 році. Усю кар'єри використовував екіпірування від Nike та запам'ятався виступами в майках замість традиційних футболок.

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