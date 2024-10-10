Культовый испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры после 20 лет в большом теннисе.
Главные тезисы
- Рафаэль Надаль завершает профессиональную карьеру в большом теннисе после 20 лет активной деятельности на корте.
- Испанец выиграл 22 турнира серии Grand Slam, включая рекордные 14 побед на Ролан Гаррос.
- Надаль планирует завершить карьеру на финале Кубка Дэвиса, который будет проходить в ноябре в Малаге, Испания.
- За годы своей карьеры Надаль заработал почти 135 млн долларов призовых и стал одним из самых успешных теннисистов в истории.
- Теннисист интересуется футболом, гольфом, болельщик мадридского «Реала» и автор мемуаров «Рафа — моя история».
Что известно о завершении карьеры Рафаэля Надаля в большом теннисе
Отмечается, что 38-летний Надаль не намерен возвращаться на профессиональный корт.
Последним турниром в карьере звезды станет финал Кубка Дэвиса.
Там испанец в составе национальной команды будет пытаться в пятый раз завоевать трофей. Соревнования пройдут 19-24 ноября в испанской Малаге.
Mil gracias a todos— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024
Many thanks to all
Merci beaucoup à tous
Grazie mille à tutti
谢谢大家
شكرا لكم جميعا
תודה לכולכם
Obrigado a todos
Vielen Dank euch allen
Tack alla
Хвала свима
Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi
Что известно о звездной карьере Рафаэля Надаля в большом теннисе
Уроженец Балеарских островов на взрослом уровне дебютировал в 2001 году. За карьеру завоевал 92 титула, стал признанным мастером грунтовых турниров и сформировал вместе со швейцарцем Федерером и сербом Джоковичем "большую тройку".
Испанец выиграл 22 турнира серии Grand Slam. Любимым мейджором испанца был "Ролан Гаррос", где он торжествовал рекордные 14 раз. На Олимпиаде-2008 в Пекине завоевал золотую медаль в одиночном разряде, а на Олимпийских играх 2016 года — в парном. За годы в теннисе заработал почти 135 млн долларов призовых.
Вне корта интересуется футболом и гольфом, болельщик мадридского "Реала".
Мемуары "Рафа — моя история" опубликовал в 2011 году. Всю карьеру использовал экипировку от Nike и запомнился выступлениями в майках вместо традиционных футболок.