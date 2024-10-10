Культовый испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры после 20 лет в большом теннисе.

Что известно о завершении карьеры Рафаэля Надаля в большом теннисе

Отмечается, что 38-летний Надаль не намерен возвращаться на профессиональный корт.

Я здесь, чтобы известить вас, что покидаю профессиональный теннис. Реальность такова, что это были тяжелые несколько лет, особенно последние два. Не думаю, что мне удалось играть без ограничений. Это решение, конечно, тяжелое, оно назревало у меня долго, — признается теннисист. Поделиться

Последним турниром в карьере звезды станет финал Кубка Дэвиса.

Там испанец в составе национальной команды будет пытаться в пятый раз завоевать трофей. Соревнования пройдут 19-24 ноября в испанской Малаге.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

Что известно о звездной карьере Рафаэля Надаля в большом теннисе

Уроженец Балеарских островов на взрослом уровне дебютировал в 2001 году. За карьеру завоевал 92 титула, стал признанным мастером грунтовых турниров и сформировал вместе со швейцарцем Федерером и сербом Джоковичем "большую тройку".

Испанец выиграл 22 турнира серии Grand Slam. Любимым мейджором испанца был "Ролан Гаррос", где он торжествовал рекордные 14 раз. На Олимпиаде-2008 в Пекине завоевал золотую медаль в одиночном разряде, а на Олимпийских играх 2016 года — в парном. За годы в теннисе заработал почти 135 млн долларов призовых.

Вне корта интересуется футболом и гольфом, болельщик мадридского "Реала".

Мемуары "Рафа — моя история" опубликовал в 2011 году. Всю карьеру использовал экипировку от Nike и запомнился выступлениями в майках вместо традиционных футболок.