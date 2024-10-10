Легендарный теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры
Категория
Спорт
Дата публикации

Легендарный теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Рафаэль Надаль
Читати українською
Источник:  online.ua

Культовый испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры после 20 лет в большом теннисе.

Главные тезисы

  • Рафаэль Надаль завершает профессиональную карьеру в большом теннисе после 20 лет активной деятельности на корте.
  • Испанец выиграл 22 турнира серии Grand Slam, включая рекордные 14 побед на Ролан Гаррос.
  • Надаль планирует завершить карьеру на финале Кубка Дэвиса, который будет проходить в ноябре в Малаге, Испания.
  • За годы своей карьеры Надаль заработал почти 135 млн долларов призовых и стал одним из самых успешных теннисистов в истории.
  • Теннисист интересуется футболом, гольфом, болельщик мадридского «Реала» и автор мемуаров «Рафа — моя история».

Что известно о завершении карьеры Рафаэля Надаля в большом теннисе

Отмечается, что 38-летний Надаль не намерен возвращаться на профессиональный корт.

Я здесь, чтобы известить вас, что покидаю профессиональный теннис. Реальность такова, что это были тяжелые несколько лет, особенно последние два. Не думаю, что мне удалось играть без ограничений. Это решение, конечно, тяжелое, оно назревало у меня долго, — признается теннисист.

Последним турниром в карьере звезды станет финал Кубка Дэвиса.

Там испанец в составе национальной команды будет пытаться в пятый раз завоевать трофей. Соревнования пройдут 19-24 ноября в испанской Малаге.

Что известно о звездной карьере Рафаэля Надаля в большом теннисе

Уроженец Балеарских островов на взрослом уровне дебютировал в 2001 году. За карьеру завоевал 92 титула, стал признанным мастером грунтовых турниров и сформировал вместе со швейцарцем Федерером и сербом Джоковичем "большую тройку".

Испанец выиграл 22 турнира серии Grand Slam. Любимым мейджором испанца был "Ролан Гаррос", где он торжествовал рекордные 14 раз. На Олимпиаде-2008 в Пекине завоевал золотую медаль в одиночном разряде, а на Олимпийских играх 2016 года — в парном. За годы в теннисе заработал почти 135 млн долларов призовых.

Вне корта интересуется футболом и гольфом, болельщик мадридского "Реала".

Мемуары "Рафа — моя история" опубликовал в 2011 году. Всю карьеру использовал экипировку от Nike и запомнился выступлениями в майках вместо традиционных футболок.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?