Ліні Костенко — 94. Найцікавіші факти з біографії видатної української поетеси

19 березня 2024 року виповнюється 94 роки українській письменниці — Ліні Костенко. Її творчість вже кілька десятиліть надихає інших митців на власні пісні, фільми, театральні постанови, виставки та літературу.
Що відомо про творчість та факти з життя Ліни Костенко
Ліна Костенко вважається символом незламності та відродження української культури. Її твори, наповнені патріотизмом, любов’ю до рідної землі та глибоким філософським змістом, зіграли важливу роль у формуванні сучасної української національної ідентичності.
Ліну Костенко також називають “залізною леді української поезії”.
Серед нагород Ліни Костенко:
Шевченківська премія (1987) — одна з найпрестижніших відзнак в Україні, вручена їй за збірку поезій “Сад нетанучих скульптур”. Ця нагорода є визнанням її вагомого внеску в розвиток української літератури.
Орден княгині Ольги III ступеня (1999), II ступеня (2009) — державна нагорода, що вручається за визначні особисті заслуги жінок у різних сферах діяльності.
Премія імені Лесі Українки від Міжнародного фонду Лесі Українки, що є визнанням її літературного генія та вкладу у розвиток української культури.
Звання Герой України з присвоєнням ордена Держави (2020) — найвища державна нагорода України, якою відзначаються особливі заслуги перед державою і народом.
Влітку 2022 року посол Франції в Україні Етьєн де Понсен нагородив Ліну Костенко орденом Почесного легіону в Києві. Тоді вона присвятила цю нагороду всім українським воїнам зі словами: “Вони — наш найпотужніший легіон”.
Цікаві факти з життя поетеси:
У дитинстві Ліна Костенко мріяла стати льотчицею.
У 1967 році кандидатуру поетеси висували на отримання Нобелівської премії — у списку з 70 авторів також були прізвища Павла Тичини та Івана Драча.
З початку 90-х років Ліна Костенко — постійна учасниця наукових експедицій до Чорнобиля, які курував Ростислав Омеляшко.
Твори Ліни Костенко, які надихнули інших митців
Вірш Ліни Костенко "Неандертальці" надихнув на пісню й Джамалу — українську виконавицю кримськотатарського походження, переможницю "Євробачення-2016" та лавреатку Шевченківської премії.
Джамала випустила пісню 2015 року, а у 2023-му додала її в альбом "Подих".
Творчість Ліни Костенко втілюється в нових, щоразу сучасніших форматах. У 2018 році в галереї "Лавра" в Києві відбулося візуальне мультимедійне шоу під назвою Life Must Go On, створене за мотивами творів Ліни Костенко.
Окрім цього, вірші Ліни Костенко поклали на музику такі виконавці "Фіолет", Roxolana, Сестри Тельнюк, Віталій Козловський, Ptakha та інші.
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