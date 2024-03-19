Ліні Костенко — 94. Найцікавіші факти з біографії видатної української поетеси

19 березня 2024 року виповнюється 94 роки українській письменниці — Ліні Костенко. Її творчість вже кілька десятиліть надихає інших митців на власні пісні, фільми, театральні постанови, виставки та літературу.

Що відомо про творчість та факти з життя Ліни Костенко

Ліна Костенко вважається символом незламності та відродження української культури. Її твори, наповнені патріотизмом, любов’ю до рідної землі та глибоким філософським змістом, зіграли важливу роль у формуванні сучасної української національної ідентичності.

Ліну Костенко також називають “залізною леді української поезії”.

У кожної нації свої хвороби. У Росії — невиліковна. Ліна Костенко Українська письменниця

Серед нагород Ліни Костенко:

Шевченківська премія (1987) — одна з найпрестижніших відзнак в Україні, вручена їй за збірку поезій “Сад нетанучих скульптур”. Ця нагорода є визнанням її вагомого внеску в розвиток української літератури.

Орден княгині Ольги III ступеня (1999), II ступеня (2009) — державна нагорода, що вручається за визначні особисті заслуги жінок у різних сферах діяльності.

Премія імені Лесі Українки від Міжнародного фонду Лесі Українки, що є визнанням її літературного генія та вкладу у розвиток української культури.

Звання Герой України з присвоєнням ордена Держави (2020) — найвища державна нагорода України, якою відзначаються особливі заслуги перед державою і народом.

Влітку 2022 року посол Франції в Україні Етьєн де Понсен нагородив Ліну Костенко орденом Почесного легіону в Києві. Тоді вона присвятила цю нагороду всім українським воїнам зі словами: “Вони — наш найпотужніший легіон”.

Цікаві факти з життя поетеси:

У дитинстві Ліна Костенко мріяла стати льотчицею.

У 1967 році кандидатуру поетеси висували на отримання Нобелівської премії — у списку з 70 авторів також були прізвища Павла Тичини та Івана Драча.

З початку 90-х років Ліна Костенко — постійна учасниця наукових експедицій до Чорнобиля, які курував Ростислав Омеляшко.

Твори Ліни Костенко, які надихнули інших митців

Вірш Ліни Костенко "Неандертальці" надихнув на пісню й Джамалу — українську виконавицю кримськотатарського походження, переможницю "Євробачення-2016" та лавреатку Шевченківської премії.

Джамала випустила пісню 2015 року, а у 2023-му додала її в альбом "Подих".

Творчість Ліни Костенко втілюється в нових, щоразу сучасніших форматах. У 2018 році в галереї "Лавра" в Києві відбулося візуальне мультимедійне шоу під назвою Life Must Go On, створене за мотивами творів Ліни Костенко.