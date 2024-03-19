Лине Костенко – 94. Самые интересные факты из биографии выдающейся украинской поэтессы

19 марта 2024 исполняется 94 года украинской писательнице - Лине Костенко. Ее творчество уже несколько десятилетий вдохновляет других художников на песни, фильмы, театральные постановки, выставки и литературу.
Что известно о творчестве и фактах из жизни Лины Костенко
Лина Костенко считается символом несокрушимости и возрождения украинской культуры. Ее произведения, наполненные патриотизмом, любовью к родной земле и глубоким философским содержанием, сыграли немаловажную роль в формировании современной украинской национальной идентичности.
Лину Костенко также называют "железной леди украинской поэзии".
Среди наград Лины Костенко:
Шевченковская премия (1987) — одна из самых престижных наград в Украине, врученная ей за сборник стихов «Сад нетающих скульптур». Эта награда является признанием ее весомого вклада в развитие украинской литературы.
Орден княгини Ольги III степени (1999), II степени (2009) — государственная награда, вручаемая за выдающиеся личные заслуги женщин в разных сферах деятельности.
Премия имени Леси Украинки от Международного фонда Леси Украинки, признания ее литературного гения и вклада в развитие украинской культуры.
Звание Герой Украины с присвоением ордена Государства (2020) — высшая государственная награда Украины, отмечающая особые заслуги перед государством и народом.
Летом 2022 года посол Франции в Украине Этьен де Понсен наградил Лину Костенко орденом Почётного легиона в Киеве. Тогда она посвятила эту награду всем украинским воинам со словами: "Они — наш самый мощный легион".
Интересные факты из жизни поэтессы:
В детстве Лина Костенко мечтала стать летчицей.
В 1967 году кандидатуру поэтессы выдвигали на получение Нобелевской премии — в списке из 70 авторов также были фамилии Павла Тычины и Ивана Драча.
С начала 90-х годов Лина Костенко — постоянная участница научных экспедиций в Чернобыль, которые курировал Ростислав Омеляшко.
Произведения Лины Костенко, вдохновившие других художников
Стихотворение Лины Костенко "Неандертальцы" вдохновило на песню и Джамалу — украинскую исполнительницу крымскотатарского происхождения, победительницу "Евровидения-2016" и лауреатку Шевченковской премии.
Джамала выпустила песню в 2015 году, а в 2023-м добавила ее в альбом "Дыхание".
Творчество Лины Костенко воплощается в новых, все более современных форматах. В 2018 году в галерее "Лавра" в Киеве прошло визуальное мультимедийное шоу под названием Life Must Go On, созданное по мотивам произведений Лины Костенко.
Кроме того, стихи Лины Костенко положили на музыку такие исполнители "Фиолет", Roxolana, Сестры Тельнюк, Виталий Козловский, Ptakha и другие.
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