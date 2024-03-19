Лине Костенко – 94. Самые интересные факты из биографии выдающейся украинской поэтессы

19 марта 2024 исполняется 94 года украинской писательнице - Лине Костенко. Ее творчество уже несколько десятилетий вдохновляет других художников на песни, фильмы, театральные постановки, выставки и литературу.

Что известно о творчестве и фактах из жизни Лины Костенко

Лина Костенко считается символом несокрушимости и возрождения украинской культуры. Ее произведения, наполненные патриотизмом, любовью к родной земле и глубоким философским содержанием, сыграли немаловажную роль в формировании современной украинской национальной идентичности.

Лину Костенко также называют "железной леди украинской поэзии".

У каждой нации свои болезни. В России — неизлечимая. Лина Костенко Украинская писательница

Среди наград Лины Костенко:

Шевченковская премия (1987) — одна из самых престижных наград в Украине, врученная ей за сборник стихов «Сад нетающих скульптур». Эта награда является признанием ее весомого вклада в развитие украинской литературы.

Орден княгини Ольги III степени (1999), II степени (2009) — государственная награда, вручаемая за выдающиеся личные заслуги женщин в разных сферах деятельности.

Премия имени Леси Украинки от Международного фонда Леси Украинки, признания ее литературного гения и вклада в развитие украинской культуры.

Звание Герой Украины с присвоением ордена Государства (2020) — высшая государственная награда Украины, отмечающая особые заслуги перед государством и народом.

Летом 2022 года посол Франции в Украине Этьен де Понсен наградил Лину Костенко орденом Почётного легиона в Киеве. Тогда она посвятила эту награду всем украинским воинам со словами: "Они — наш самый мощный легион".

Интересные факты из жизни поэтессы:

В детстве Лина Костенко мечтала стать летчицей.

В 1967 году кандидатуру поэтессы выдвигали на получение Нобелевской премии — в списке из 70 авторов также были фамилии Павла Тычины и Ивана Драча.

С начала 90-х годов Лина Костенко — постоянная участница научных экспедиций в Чернобыль, которые курировал Ростислав Омеляшко.

Произведения Лины Костенко, вдохновившие других художников

Стихотворение Лины Костенко "Неандертальцы" вдохновило на песню и Джамалу — украинскую исполнительницу крымскотатарского происхождения, победительницу "Евровидения-2016" и лауреатку Шевченковской премии.

Джамала выпустила песню в 2015 году, а в 2023-м добавила ее в альбом "Дыхание".

Творчество Лины Костенко воплощается в новых, все более современных форматах. В 2018 году в галерее "Лавра" в Киеве прошло визуальное мультимедийное шоу под названием Life Must Go On, созданное по мотивам произведений Лины Костенко.