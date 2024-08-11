Ліхтенштейн очима українок. У Києві пройде фотовиставка та презентація книги князя Ганса-Адама ІІ

12 серпня у ТПП України пройде фотовиставка пам'яток та природної краси Князівства Ліхтенштейн та презентація книги правлячого князя Ліхтенштейну Ганса-Адама ІІ "Держава у третьому тисячолітті".
Головні тези:
- Фотовиставка та презентація книги Ганса-Адама ІІ розкриють красу та цінності Князівства Ліхтенштейн.
- Урочисте відкриття виставки відбудеться 12 серпня о 15:00.
- Відвідування події стане унікальною можливістю поглибленого знайомства з Ліхтенштейном та його культурою.
Мета події — висловити вдячність народу Князівства Ліхтенштейн та безпосередньо королівській сім'ї за підтримку України під час війни, адже 15 серпня Князівство Ліхтенштейн відзначає своє Національне свято.
Організаторки виставки голова спільноти "Дружби між князівством Ліхтенштейн та Україною" Наталія Ткаченко-Ритвіна та її донька Дарія Ритвіна зазначають, що вони мали на меті відзначити красу культурних цінностей Ліхтенштейну у неймовірних фотороботах, а цитати з книги князя Ліхтенштейну Ганса-Адама ІІ "Держава у третьому тисячолітті" допоможуть гостям події усвідомити все побачене ними набагато глибше.
Побачена неймовірна краса країни, структурований порядок та тепле сердечне відношення до українців глибоко вразили організаторок, тому вони вирішили показати українцям велич і красу Ліхтенштейну.
Фотографиня Дарія Ритвіна зазначає, що фотографія завжди відігравала важливу роль у її житті, слугуючи джерелом творчості і інструментом для документальної оповіді. Вона додає, що рада поділитися добіркою фоторобіт у рамках виставки.
Урочисте відкриття виставки відбудеться о 15:00, 12 серпня у великому холі Торгової Промислової Палати України за адресою: вул. Велика Житомирська 33.
Варто зазначити, що Наталія Ткаченко-Ритвіна є головою спільноти "Дружби між князівством Ліхтенштейн та Україною", віцепрезиденткою міжнародної організації ООН JCI Україна, благодійницею, меценаткою, соціальною діячкою, головою БФ “Місія SOS”, засновницею та організаторкою першого в Україні форуму реабілітологів України “Надія на життя” та володаркою нагород і регалій за внесок у розвиток соціальних проєктів України.