Ліхтенштейн очима українок. У Києві пройде фотовиставка та презентація книги князя Ганса-Адама ІІ
Категорія
Культура
Дата публікації

Ліхтенштейн очима українок. У Києві пройде фотовиставка та презентація книги князя Ганса-Адама ІІ

украънки
Джерело:  online.ua

12 серпня у ТПП України пройде фотовиставка пам'яток та природної краси Князівства Ліхтенштейн та презентація книги правлячого князя Ліхтенштейну Ганса-Адама ІІ "Держава у третьому тисячолітті".

Головні тези:

  • Фотовиставка та презентація книги Ганса-Адама ІІ розкриють красу та цінності Князівства Ліхтенштейн.
  • Урочисте відкриття виставки відбудеться 12 серпня о 15:00.
  • Відвідування події стане унікальною можливістю поглибленого знайомства з Ліхтенштейном та його культурою.

Мета події — висловити вдячність народу Князівства Ліхтенштейн та безпосередньо королівській сім'ї за підтримку України під час війни, адже 15 серпня Князівство Ліхтенштейн відзначає своє Національне свято.

Фото: Дарія Ритвіна

Організаторки виставки голова спільноти "Дружби між князівством Ліхтенштейн та Україною" Наталія Ткаченко-Ритвіна та її донька Дарія Ритвіна зазначають, що вони мали на меті відзначити красу культурних цінностей Ліхтенштейну у неймовірних фотороботах, а цитати з книги князя Ліхтенштейну Ганса-Адама ІІ "Держава у третьому тисячолітті" допоможуть гостям події усвідомити все побачене ними набагато глибше.

Знайомство з країною зазвичай починається з її відвідування. У моєму випадку до моїх рук потрапила незвичайна книга правлячого князя Ліхтенштейну Ганса-Адама II під назвою "Держава в третьому тисячолітті". Ця книга є цінним джерелом для кожної розумної людини, політика або пересічного громадянина, який хоче щасливо жити зі своєю родиною у вільній і незалежній країні. Не стримуючи натхнення від прочитаного в книзі, я негайно поїхала зі своєю донькою, професійною фотографинею Дарією до князівства Ліхтенштейн.

Наталія Ткаченко-Ритвіна

Наталія Ткаченко-Ритвіна

Голова спільноти "Дружби між князівством Ліхтенштейн та Україною"

Побачена неймовірна краса країни, структурований порядок та тепле сердечне відношення до українців глибоко вразили організаторок, тому вони вирішили показати українцям велич і красу Ліхтенштейну.

Фото: Дарія Ритвіна

Фотографиня Дарія Ритвіна зазначає, що фотографія завжди відігравала важливу роль у її житті, слугуючи джерелом творчості і інструментом для документальної оповіді. Вона додає, що рада поділитися добіркою фоторобіт у рамках виставки.

Урочисте відкриття виставки відбудеться о 15:00, 12 серпня у великому холі Торгової Промислової Палати України за адресою: вул. Велика Житомирська 33.

Варто зазначити, що Наталія Ткаченко-Ритвіна є головою спільноти "Дружби між князівством Ліхтенштейн та Україною", віцепрезиденткою міжнародної організації ООН JCI Україна, благодійницею, меценаткою, соціальною діячкою, головою БФ “Місія SOS”, засновницею та організаторкою першого в Україні форуму реабілітологів України “Надія на життя” та володаркою нагород і регалій за внесок у розвиток соціальних проєктів України.

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