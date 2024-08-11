Лихтенштейн глазами украинок. В Киеве пройдет фотовыставка и презентация книги князя Ганса-Адама II

12 августа в ТПП Украины пройдет фотовыставка достопримечательностей и природной красоты Княжества Лихтенштейн и презентация книги правящего князя Лихтенштейна Ганса-Адама II "Государство в третьем тысячелетии".

Цель события — выразить благодарность народу Княжества Лихтенштейн и непосредственно королевской семье за поддержку Украины во время войны, ведь 15 августа Княжество Лихтенштейн отмечает свой Национальный праздник.

Фото: Дарья Рытвина

Организаторы выставки глава сообщества "Дружбы между княжеством Лихтенштейн и Украиной" Наталья Ткаченко-Рытвина и ее дочь Дария Рытвина отмечают, что они хотели показать красоту культурных ценностей Лихтенштейна в невероятных фотороботах, а цитаты из книги князя Лихтенштейна Ганса-Адама II "Государство в третьем тысячелетии" помогут гостям события осознать все увиденное ими гораздо глубже.

Знакомство со страной обычно начинается с ее посещения. В моем случае в мои руки попала необычная книга правящего князя Лихтенштейна Ганса-Адама II под названием "Государство в третьем тысячелетии". Эта книга является ценным источником для каждого умного человека, политика или рядового гражданина, желающего счастливо жить со своей семьей в свободной и независимой стране. Не сдерживая вдохновения от прочитанного в книге, я немедленно поехала со своей дочерью — профессиональным фотографом Дарьей — в княжество Лихтенштейн. Наталья Ткаченко-Рытвина Глава сообщества "Дружбы между княжеством Лихтенштейн и Украиной"

Увиденная невероятная красота страны, структурированный порядок и теплое сердечное отношение к украинцам поразили организаторов, поэтому они решили показать украинцам величие и красоту Лихтенштейна.

Фото: Дарья Рытвина

Фотограф Дария Рытвина отмечает, что фотография всегда играла важную роль в ее жизни, служа источником творчества и инструментом для документального повествования. Она добавляет, что рада поделиться подборкой фоторабот в рамках выставки.

Торжественное открытие выставки состоится в 15:00, 12 августа в большом холле Торговой промышленной палаты Украины по адресу: ул. Большая Житомирская 33.

Стоит отметить, что Наталья Ткаченко-Рытвина является председателем сообщества "Дружбы между княжеством Лихтенштейн и Украиной", вице-президентом международной организации ООН JCI Украина, благотворительницей, меценаткой, социальным деятелем, председателем БФ “Миссия SOS”, основательницей и организатором первого в Украине форума реабилитологов Украины "Надежда на жизнь" и обладательницей наград и регалий за вклад в развитие социальных проектов Украины.