Голкіпер мадридського “Реала” українець Андрій Лунін вже наступного літа може покинути клуб на правах вільного агента.

Що відомо про наміри Луніна покинути “Реал”

Зазначається, що рішення піти з “Реалу” Лунін прийняв через брак ігрового часу.

Український голкіпер також зізнався. що хотів би грати за одну з команд англійської Прем'єр-ліги і буде у першу чергу розглядати саме ці пропозиції.

Після заміни Луніним травмованого Куртуа також поширювалась інформація, нібито українському кіперу запропонували контракт Манчестер Юнайтед, Баварія та ПСЖ.

Окрім цього заявляли, що Челсі планував обміняти Кепу на Луніна із доплатою 12 млн євро.

У минулому сезоні зіграв у 31 матчі за Реал та пропустив 32 м'ячі. Також голкіпер допоміг команді виграти чемпіонат Іспанії та тріумфувати у Лізі чемпіонів.

Андрій Лунін

Була інформація про інтерес до українського голкіпера зі сторони Атлетіко, Ювентуса, Бетіса, Арсенала, Астон Вілли та Ньюкасла.

Ці пропозиції не влаштовували Реал Мадрид, так як боси "вершкових" бажають отримати за Андрія — 30 млн євро.

Що відомо про тримання Луніна у резерві у складі “Реала”

У новому сезоні Лунін не зіграв жодної хвилини за мадридську команду. При цьому завдяки досягненням у минулій кампанії Андрія номіновано на нагороду найкращого голкіпера світу.

У наступному турі Ла Ліги сезону-2024/2025 "галактікос" зіграє гостьовий поєдинок проти Реала Сосьєдада, скоріш за все українець залишиться на лавці запасних.