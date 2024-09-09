Лунин может покинуть "Реал" уже следующим летом
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Спорт
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Лунин может покинуть "Реал" уже следующим летом

Андрей Лунин
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Источник:  online.ua

Голкипер мадридского "Реала" украинец Андрей Лунин уже следующим летом может покинуть клуб на правах свободного агента.

Главные тезисы

  • Андрей Лунин может покинуть Реал Мадрид из-за нехватки игрового времени
  • Голкипер планирует перейти в клубы английской Премьер-лиги, такие как Манчестер Юнайтед и Бавария
  • Имеются предложения от других клубов, включая ПСЖ, но Реал оценивает Лунина в 30 миллионов евро
  • Лунин не играл ни минуты в текущем сезоне, но был номинирован на награду лучшего голкипера мира
  • Решение украинского голкипера уйти из 'Реала' связано с желанием играть более активную роль на поле

Что известно о намерениях Лунина покинуть "Реал"

Отмечается , что решение уйти из "Реала" Лунин принял за неимением игрового времени.

Украинский голкипер тоже признался. что хотел бы играть за одну из команд английской Премьер-лиги и будет в первую очередь рассматривать эти предложения.

После замены Луниным травмированного Куртуа также распространялась информация, что украинскому киперу предложили контракт Манчестер Юнайтед, Бавария и ПСЖ.

Кроме того, заявляли, что Челси планировал обменять Кепу на Лунина с доплатой 12 млн евро.

В прошлом сезоне сыграл в 31 матче за Реал и пропустил 32 мяча. Также голкипер помог команде выиграть чемпионат Испании и торжествовать в Лиге чемпионов.

Лунин может покинуть "Реал" уже следующим летом
Андрей Лунин

Была информация об интересе украинского голкипера со стороны Атлетико, Ювентуса, Бетиса, Арсенала, Астон Виллы и Ньюкасла.

Эти предложения не устраивали Реал Мадрид, так как боссы "сливочных" желают получить за Андрея — 30 млн евро.

Что известно о содержании Лунина в резерве в составе "Реала"

В новом сезоне Лунин не сыграл ни минуты за мадридскую команду. При этом благодаря достижениям в прошлой кампании Андрей номинирован на награду лучшего голкипера мира.

В следующем туре Ла Лиги сезона-2024/2025 "галактикос" сыграет гостевой поединок против Реала Сосьедад, скорее всего украинец останется на скамейке запасных.

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