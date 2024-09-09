Голкипер мадридского "Реала" украинец Андрей Лунин уже следующим летом может покинуть клуб на правах свободного агента.
Главные тезисы
- Андрей Лунин может покинуть Реал Мадрид из-за нехватки игрового времени
- Голкипер планирует перейти в клубы английской Премьер-лиги, такие как Манчестер Юнайтед и Бавария
- Имеются предложения от других клубов, включая ПСЖ, но Реал оценивает Лунина в 30 миллионов евро
- Лунин не играл ни минуты в текущем сезоне, но был номинирован на награду лучшего голкипера мира
- Решение украинского голкипера уйти из 'Реала' связано с желанием играть более активную роль на поле
Что известно о намерениях Лунина покинуть "Реал"
Отмечается , что решение уйти из "Реала" Лунин принял за неимением игрового времени.
Украинский голкипер тоже признался. что хотел бы играть за одну из команд английской Премьер-лиги и будет в первую очередь рассматривать эти предложения.
После замены Луниным травмированного Куртуа также распространялась информация, что украинскому киперу предложили контракт Манчестер Юнайтед, Бавария и ПСЖ.
Кроме того, заявляли, что Челси планировал обменять Кепу на Лунина с доплатой 12 млн евро.
В прошлом сезоне сыграл в 31 матче за Реал и пропустил 32 мяча. Также голкипер помог команде выиграть чемпионат Испании и торжествовать в Лиге чемпионов.
Была информация об интересе украинского голкипера со стороны Атлетико, Ювентуса, Бетиса, Арсенала, Астон Виллы и Ньюкасла.
Эти предложения не устраивали Реал Мадрид, так как боссы "сливочных" желают получить за Андрея — 30 млн евро.
Что известно о содержании Лунина в резерве в составе "Реала"
В новом сезоне Лунин не сыграл ни минуты за мадридскую команду. При этом благодаря достижениям в прошлой кампании Андрей номинирован на награду лучшего голкипера мира.
В следующем туре Ла Лиги сезона-2024/2025 "галактикос" сыграет гостевой поединок против Реала Сосьедад, скорее всего украинец останется на скамейке запасных.