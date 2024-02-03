Масштабні лісові пожежі у Чилі призвели до загибелі щонайменше 19 осіб

Близько десятка пожеж виникли ще 2 лютого, їх гасіння продовжилось на наступний день. Найбільше загорянь у туристичних регіонах Віна-дель-Мар і Вальпараїсо: вогонь знищив тисячі гектарів лісу, прибережні міста сьогодні у густому тумані. Є десятки загиблих.

У Чилі стрімко поширюються лісові пожежі

У зв'язку з лісовими пожежами, які швидко поширюються, у Чилі оголосили надзвичайний стан: загинуло щонайменше 19 людей, постраждало понад 43 тис га землі

Про це інформує France24.

Вказано, що близько десятка пожеж виникли ще у п'ятницю, 2 лютого, їх гасіння продовжилось на наступний день. Найбільше загорянь у туристичних регіонах Віна-дель-Мар і Вальпараїсо : вогонь знищив тисячі гектарів лісу, занурив прибережні міста в густий туман. Люди були змушені покинути свої домівки.

За інформацією чиновників, станом на 3 лютого відомо про загибель близько 10 людей. Пожежі також знищили близько 30 будинків. За даними чилійського національного управління лісового господарства, тільки у Вальпараїсо, яке назвало пожежі "екстремальними", згоріло близько 7 тисяч гектарів.

Президент Чилі Габрієль Борич оголосив "надзвичайний стан через катастрофу, щоб мати всі необхідні ресурси" для боротьби з пожежами.

Згодом стало відомо про щонайменше 19 загиблих унаслідок лісових пожеж у прибережному туристичному місті Віна-дель-Мар. Про це повідомляє Reuters.

Міністр внутрішніх справ Чилі Кароліна Тоха заявила, що кількість жертв може зрости в найближчі години, оскільки рятувальні команди дістануться до більшої кількості постраждалих районів.

За її словами, по всій країні було 92 активні пожежі, в результаті яких постраждало понад 43 тис га землі.

Повідомлення про загиблих є дуже попередніми, – зазначила Тоха. – У нас є повідомлення з інших місць, де є ознаки того, що кількість загиблих може бути більшою, але ми не маємо підтвердження на місцях.

Тоха наголосила, що найбільше занепокоєння влади викликає те, що деякі з активних пожеж розвиваються дуже близько до міських районів "з дуже високим потенціалом впливу на людей, будинки та об'єкти".

У Чехії горять 40 гектарів лісу

В районі міста Пісек у Чехії 16 липня 2023 року спалахнула лісова пожежа, вона зачепила вже близько 40 гектарів лісу.

Внаслідок боротьби з вогнем постраждали п'ятеро пожежників, госпіталізація їм не знадобилась.

Гасити пожежу допомагають три вертольоти. Причина загоряння і розмір збитків поки невідомі.

Боротьбі з вогнем допоміг дощ, що пройшов уранці неділі.

Також рятувальники ліквідовують осередки загоряння в лісі в районі міста Соколов (Карловарський край), що спалахнув у суботу.

Наявність осередків вогню перевіряють за допомогою тепловізорів. Вогонь перекинувся на верхівки дерев, що ускладнює гасіння.