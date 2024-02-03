Масштабні лісові пожежі у Чилі призвели до загибелі щонайменше 19 осіб
Категорія
Події
Дата публікації

Масштабні лісові пожежі у Чилі призвели до загибелі щонайменше 19 осіб

Пожежа
Read in English
Джерело:  France 24

Близько десятка пожеж виникли ще 2 лютого, їх гасіння продовжилось на наступний день. Найбільше загорянь у туристичних регіонах Віна-дель-Мар і Вальпараїсо: вогонь знищив тисячі гектарів лісу, прибережні міста сьогодні у густому тумані. Є десятки загиблих.

У Чилі стрімко поширюються лісові пожежі

У зв'язку з лісовими пожежами, які швидко поширюються, у Чилі оголосили надзвичайний стан: загинуло щонайменше 19 людей, постраждало понад 43 тис га землі

Про це інформує France24.

Вказано, що близько десятка пожеж виникли ще у п'ятницю, 2 лютого, їх гасіння продовжилось на наступний день. Найбільше загорянь у туристичних регіонах Віна-дель-Мар і Вальпараїсо : вогонь знищив тисячі гектарів лісу, занурив прибережні міста в густий туман. Люди були змушені покинути свої домівки.

За інформацією чиновників, станом на 3 лютого відомо про загибель близько 10 людей. Пожежі також знищили близько 30 будинків. За даними чилійського національного управління лісового господарства, тільки у Вальпараїсо, яке назвало пожежі "екстремальними", згоріло близько 7 тисяч гектарів.

Президент Чилі Габрієль Борич оголосив "надзвичайний стан через катастрофу, щоб мати всі необхідні ресурси" для боротьби з пожежами.

Згодом стало відомо про щонайменше 19 загиблих унаслідок лісових пожеж у прибережному туристичному місті Віна-дель-Мар. Про це повідомляє Reuters.

Міністр внутрішніх справ Чилі Кароліна Тоха заявила, що кількість жертв може зрости в найближчі години, оскільки рятувальні команди дістануться до більшої кількості постраждалих районів.

За її словами, по всій країні було 92 активні пожежі, в результаті яких постраждало понад 43 тис га землі.

Повідомлення про загиблих є дуже попередніми, – зазначила Тоха. – У нас є повідомлення з інших місць, де є ознаки того, що кількість загиблих може бути більшою, але ми не маємо підтвердження на місцях.

Тоха наголосила, що найбільше занепокоєння влади викликає те, що деякі з активних пожеж розвиваються дуже близько до міських районів "з дуже високим потенціалом впливу на людей, будинки та об'єкти".

У Чехії горять 40 гектарів лісу

В районі міста Пісек у Чехії 16 липня 2023 року спалахнула лісова пожежа, вона зачепила вже близько 40 гектарів лісу.

Внаслідок боротьби з вогнем постраждали п'ятеро пожежників, госпіталізація їм не знадобилась.

Гасити пожежу допомагають три вертольоти. Причина загоряння і розмір збитків поки невідомі.

Боротьбі з вогнем допоміг дощ, що пройшов уранці неділі.

Також рятувальники ліквідовують осередки загоряння в лісі в районі міста Соколов (Карловарський край), що спалахнув у суботу.

Наявність осередків вогню перевіряють за допомогою тепловізорів. Вогонь перекинувся на верхівки дерев, що ускладнює гасіння.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна лісова пожежа охопила цілий штат у США
Масштабна лісова пожежа охопила цілий штат у США
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
На півдні Китаю сталася масштабна лісова пожежа
На півдні Китаю сталася масштабна лісова пожежа
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Японії стався потужний землетрус. Влада попереджає про загрозу цунамі
Японія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим