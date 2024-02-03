Масштабные лесные пожары в Чили привели к гибели не менее 19 человек
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Проиcшествия
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Масштабные лесные пожары в Чили привели к гибели не менее 19 человек

Пожар
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Источник:  France 24

Около десятка пожаров возникли еще 2 февраля, их тушение продлилось на следующий день. Больше всего возгораний в туристических регионах Вина-дель-Мар и Вальпараисо: огонь уничтожил тысячи гектаров леса, прибрежные города сегодня в тумане. Есть десятки погибших.

В Чили стремительно распространяются лесные пожары

В связи с быстро распространяющимися лесными пожарами в Чили объявили чрезвычайное положение: погибли по меньшей мере 19 человек, пострадали более 43 тыс га земли

Об этом сообщает France24.

Указано, что около десятка пожаров возникли еще в пятницу, 2 февраля, их тушение продолжилось на следующий день. Больше всего возгораний в туристических регионах Вина-дель-Мар и Вальпараисо : огонь уничтожил тысячи гектаров леса, погрузил прибрежные города в густой туман Люди были вынуждены покинуть свои дома.

По информации чиновников, по состоянию на 3 февраля известно о гибели около 10 человек. Пожар также уничтожил около 30 домов. По данным чилийского национального управления лесного хозяйства, только у Вальпараисо, назвавшего пожары "экстремальными", сгорело около 7 тысяч гектаров.

Президент Чили Габриель Борич объявил "чрезвычайное положение из-за катастрофы, чтобы иметь все необходимые ресурсы" для борьбы с пожарами.

Впоследствии стало известно о по меньшей мере 19 погибших в результате лесных пожаров в прибрежном туристическом городе Вина-дель-Мар. Об этом сообщает Reuters.

Министр внутренних дел Чили Каролина Тоха заявила, что количество жертв может возрасти в ближайшие часы, поскольку спасательные команды доберутся до большего количества пострадавших районов.

По ее словам, по всей стране было 92 активных пожара, в результате которых пострадало более 43 тыс га земли.

Сообщения о погибших очень предварительны, – отметила Тоха. – У нас есть сообщения из других мест, где есть признаки того, что количество погибших может быть больше, но у нас нет подтверждения на местах.

Тоха подчеркнула, что наибольшее беспокойство властей вызывает то, что некоторые из активных пожаров развиваются очень близко к городским районам "с очень высоким потенциалом влияния на людей, дома и объекты".

В Чехии горят 40 гектаров леса

В районе города Писек в Чехии 16 июля 2023 года вспыхнул лесной пожар, он задел уже около 40 гектаров леса.

В результате борьбы с огнем пострадали пятеро пожарных, госпитализация им не понадобилась.

Тушить пожар помогают три вертолета. Причина возгорания и размер ущерба пока неизвестны.

Борьбе с огнем помог дождь, прошедший утром воскресенья.

Также спасатели ликвидируют вспыхнувшие в субботу очаги возгорания в лесу в районе города Соколов (Карловарский край).

Наличие очагов огня проверяют с помощью тепловизоров. Огонь опрокинулся на верхушки деревьев, что затрудняет тушение.

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