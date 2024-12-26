Австралійські дослідники з'ясували, що якість продуктів, які вживає людина безпосередньо впливає на рівень болю.

Як харчування може впливати на рівень хронічних болей

Зазначається, що у рамках свого дослідження австралійські науковці проаналізували дані Міжгенераційного дослідження здоров’я, що включало в себе інформацію про 654 жителів Австралії у віці від 18 до 89 років.

Більшість учасників дослідження були жінками.

Науковці досліджували наявність зв’язку між якістю харчування та болем і фізичною силою.

Інформацію про харчові звички збирали а допомогою опитувальника, а рівень болю вимірювали за допомогою шкали болю, а для оцінки фізичної сили оцінювали, як люди стискають руку.

Зокрема, було встановлено, що якість харчування значним чином пов’язана з меншим рівнем болю.

Продукти для здорового харчування

Серед іншого жінки, які вживали більше овочів та фруктів, нежирних білків та злаків, повідомляли про менший рівень болю.

Для жінок краща якість дієти була пов’язана і з підвищенням фізичної сили.

При цьому серед чоловіків-учасників дослідження науковці не зафіксували впливу якості дієти на тілесний біль чи силу.

Однак чоловіки також відчували полегшення під час дотримання дієти, багатої поживними речовинами.

Хронічний біль — це біль, який людина відчуває постійно протягом понад 3 місяців. На такі болі страждає наразі близько 30% жителів планети.

Що безпосередньо може впливати на рівень хронічного болю

Попри те, що причини хронічного болю можуть бути різними, за результатами дослідження був виявлений тісний зв’язок між жировими відкладеннями та хронічним болем.

Ожиріння підвищує ризик як локалізованого, так і поширеного болю.

Однак останні дослідження показують, що режим харчування може впливати на біль незалежно від ваги.

Дієта високої якості може зменшити хронічний біль за допомогою насичених поживними речовинами продуктів, багатих вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Ці схеми харчування підтримують загальний стан здоров’я та зменшують системне запалення, яке, як відомо, є причиною болю. На відміну від цього, дієта нижчої якості, як-от стандартна американська дієта з високим вмістом рафінованих вуглеводів, насичених жирів і доданих цукрів, може суттєво посилити запалення і біль і потенційно змусить його тривати довше, — пояснює октор медичних наук Томас М. Холланд, який не брав участі в дослідженні. Поширити

Він рекомендує додавати до свого раціону продукти з сильними протизапальними властивостями, зокрема: ягоди, оливкову олію, зелень, рибу і цільні зерна.