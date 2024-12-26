Австралийские исследователи выяснили, что качество продуктов, употребляемых человеком непосредственно влияет на уровень боли.
Главные тезисы
- Качество питания напрямую влияет на уровень хронической боли и физической силы, особенно у женщин.
- Диета из натуральных полезных продуктов способна снизить ощущение хронической боли и улучшить общее здоровье.
- Ожирение повышает риск хронической боли, но правильное питание с противовоспалительными продуктами может снизить боль.
- Рекомендуемые продукты для борьбы с хронической болью включают ягоды, оливковое масло, зелень, рыбу и цельные зерна.
- Диета высокого качества, богатая витаминами, минералами и антиоксидантами, помогает уменьшить воспаление и болевые ощущения.
Как питание может влиять на уровень хронических болей
Отмечается , что в рамках своего исследования австралийские ученые проанализировали данные Межгенерационного исследования здоровья, включавшего в себя информацию о 654 жителях Австралии в возрасте от 18 до 89 лет.
Большинство участников исследования были женщинами.
Ученые исследовали наличие связи между качеством питания и болью и физической силой.
Информацию о пищевых привычках собирали с помощью опросника, а уровень боли измеряли с помощью шкалы боли, а для оценки физической силы оценивали, как люди сжимают руку.
В частности, было установлено, что качество питания значительно связано с меньшим уровнем боли.
Среди прочего женщины, употреблявшие больше овощей и фруктов, нежирных белков и злаков, сообщали о меньшем уровне боли.
Для женщин лучшее качество диеты было связано и с повышением физической силы.
При этом среди мужчин-участников исследования ученые не зафиксировали влияние качества диеты на телесную боль или силу.
Однако мужчины также испытывали облегчение при соблюдении диеты, богатой питательными веществами.
Хроническая боль — это боль, которую человек испытывает постоянно на протяжении более 3 месяцев. Такими болями страдает сейчас около 30% жителей планеты.
Что непосредственно может влиять на уровень хронической боли
Несмотря на то, что причины хронической боли могут быть разными, по результатам исследования была обнаружена тесная связь между жировыми отложениями и хронической болью.
Ожирение повышает риск как локализованной, так и распространенной боли.
Однако последние исследования показывают, что режим питания может влиять на боль вне зависимости от тяжести.
Он рекомендует добавлять в свой рацион продукты с сильными противовоспалительными свойствами, в частности: ягоды, оливковое масло, зелень, рыбу и цельные зерна.
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