Австралийские исследователи выяснили, что качество продуктов, употребляемых человеком непосредственно влияет на уровень боли.

Как питание может влиять на уровень хронических болей

Отмечается , что в рамках своего исследования австралийские ученые проанализировали данные Межгенерационного исследования здоровья, включавшего в себя информацию о 654 жителях Австралии в возрасте от 18 до 89 лет.

Большинство участников исследования были женщинами.

Ученые исследовали наличие связи между качеством питания и болью и физической силой.

Информацию о пищевых привычках собирали с помощью опросника, а уровень боли измеряли с помощью шкалы боли, а для оценки физической силы оценивали, как люди сжимают руку.

В частности, было установлено, что качество питания значительно связано с меньшим уровнем боли.

Продукты для здорового питания

Среди прочего женщины, употреблявшие больше овощей и фруктов, нежирных белков и злаков, сообщали о меньшем уровне боли.

Для женщин лучшее качество диеты было связано и с повышением физической силы.

При этом среди мужчин-участников исследования ученые не зафиксировали влияние качества диеты на телесную боль или силу.

Однако мужчины также испытывали облегчение при соблюдении диеты, богатой питательными веществами.

Хроническая боль — это боль, которую человек испытывает постоянно на протяжении более 3 месяцев. Такими болями страдает сейчас около 30% жителей планеты.

Что непосредственно может влиять на уровень хронической боли

Несмотря на то, что причины хронической боли могут быть разными, по результатам исследования была обнаружена тесная связь между жировыми отложениями и хронической болью.

Ожирение повышает риск как локализованной, так и распространенной боли.

Однако последние исследования показывают, что режим питания может влиять на боль вне зависимости от тяжести.

Диета высокого качества может уменьшить хроническую боль с помощью насыщенных питательными веществами продуктов, богатых витаминами, минералами и антиоксидантами. Эти схемы питания поддерживают общее состояние здоровья и уменьшают системное воспаление, которое, как известно, является причиной боли. низшего качества, например стандартная американская диета с высоким содержанием рафинированных углеводов, насыщенных жиров и добавленных сахаров, может существенно усилить воспаление и боль и потенциально заставит его продолжаться дольше, — объясняет не принимавший участия в исследовании актер медицинских наук Томас М. Холланд. Поделиться

Он рекомендует добавлять в свой рацион продукты с сильными противовоспалительными свойствами, в частности: ягоды, оливковое масло, зелень, рыбу и цельные зерна.