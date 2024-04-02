Менторська сесія з євроінтеграції пройшла для студентів Одеської юридичної академії

У національному університеті "Одеська юридична академія" відбулася сесія у рамках програми «Менторство для лідерів: європейська інтеграція та відновлення України».

Студенти Одеської юридичної академії зустрілися з провідними діячами України

Цього разу досвідом із молоддю ділились президент ТПП України Геннадій Чижиков та посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич.

Ця програма об’єднує провідних державних та громадських діячів для того, щоб підтримати студентів у їх прагненні стати лідерами та сприяти майбутньому відновленню країни.

Геннадій Чижиков відомий у бізнес-спільноті своєю дисципліною. Він пробіг 104 марафони та є майстром спорту з фехтування.

Президент ТПП України Геннадій Чижиков та голова ГО "UA Experts" Сергій Ніжинський

Чижиков переконаний, що в часи кризи слід навчатися і розвивати свою витримку. Втім з важливими рішеннями треба визначатися у гарному настрої.

Щаслива людина завжди успішна, а от успішна — далеко не завжди щаслива. Тренуйте щастя. Геннадій Чижиков Президент ТПП України

Він переконаний, що лідерами не народжуються, а лідерами стають. Чижиков порадив студентам завжди сідати на перший ряд, адже так їх зможуть краще запам’ятати. Також це чудова можливість, щоб розгледіти всі деталі виступу лектора. “Навчіться займати перший ряд у житті”, — додав очільник ТПП України.

Дипломатичний корпус програми «Менторство для лідерів: європейська інтеграція та відновлення України» цього разу представив посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич.

Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич та голова ГО "UA Experts" Сергій Ніжинський

Дипломат зазначив, що зараз для студентів, які цікавляться міжнародним правом, є величезна кількість можливостей: від міжнародного договірного права до роботи з притягнення до відповідальності за скоєні воєнні злочини.

У наших дітей буде дуже важливе питання до всіх нас: що ти робив під час війни? Через 5-10 років, чи зможеш ти жити з цим, коли стоять такі екзистенційні питання. Антон Кориневич Посол з особливих доручень МЗС України

Він нагадав, що всі люди різні, і кожен робить щось своє. Може, хтось хоче бути поліцейським, хтось прокурором, хтось адвокатом. У студентів академії є можливість спробувати все через стажування і не обмежувати себе у виборі.

Нагадаємо, що Програма «Менторство для лідерів» реалізується ГО «UA Experts» за ініціативи Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри» (UCBI).