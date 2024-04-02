Менторська сесія з євроінтеграції пройшла для студентів Одеської юридичної академії

У національному університеті "Одеська юридична академія" відбулася сесія у рамках програми «Менторство для лідерів: європейська інтеграція та відновлення України».
Студенти Одеської юридичної академії зустрілися з провідними діячами України
Цього разу досвідом із молоддю ділились президент ТПП України Геннадій Чижиков та посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич.
Ця програма об’єднує провідних державних та громадських діячів для того, щоб підтримати студентів у їх прагненні стати лідерами та сприяти майбутньому відновленню країни.
Геннадій Чижиков відомий у бізнес-спільноті своєю дисципліною. Він пробіг 104 марафони та є майстром спорту з фехтування.
Чижиков переконаний, що в часи кризи слід навчатися і розвивати свою витримку. Втім з важливими рішеннями треба визначатися у гарному настрої.
Він переконаний, що лідерами не народжуються, а лідерами стають. Чижиков порадив студентам завжди сідати на перший ряд, адже так їх зможуть краще запам’ятати. Також це чудова можливість, щоб розгледіти всі деталі виступу лектора. “Навчіться займати перший ряд у житті”, — додав очільник ТПП України.
Дипломатичний корпус програми «Менторство для лідерів: європейська інтеграція та відновлення України» цього разу представив посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич.
Дипломат зазначив, що зараз для студентів, які цікавляться міжнародним правом, є величезна кількість можливостей: від міжнародного договірного права до роботи з притягнення до відповідальності за скоєні воєнні злочини.
Він нагадав, що всі люди різні, і кожен робить щось своє. Може, хтось хоче бути поліцейським, хтось прокурором, хтось адвокатом. У студентів академії є можливість спробувати все через стажування і не обмежувати себе у виборі.
Нагадаємо, що Програма «Менторство для лідерів» реалізується ГО «UA Experts» за ініціативи Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри» (UCBI).