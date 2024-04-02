Менторская сессия по евроинтеграции прошла для студентов Одесской юридической академии

В национальном университете "Одесская юридическая академия" состоялась сессия в рамках программы "Менторство для лидеров: европейская интеграция и восстановление Украины".
Студенты Одесской юридической академии встретились с ведущими деятелями Украины
В этот раз опытом с молодежью делились президент ТПП Украины Геннадий Чижиков и посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич.
Эта программа объединяет ведущих государственных и общественных деятелей, чтобы поддержать студентов в их стремлении стать лидерами и способствовать будущему восстановлению страны.
Геннадий Чижиков известен в бизнес-сообществе своей дисциплиной. Он пробежал 104 марафона и является мастером спорта по фехтованию.
Чижиков убежден, что во время кризиса следует учиться и развивать свою выдержку. Впрочем, с важными решениями нужно определяться в хорошем настроении.
Он убежден, что лидерами не рождаются, а становятся лидерами. Чижиков посоветовал студентам всегда садиться на первый ряд, так их смогут лучше запомнить. Также это отличная возможность, чтобы рассмотреть все детали выступления лектора. "Научитесь занимать первый ряд в жизни", — добавил глава ТПП Украины.
Дипломатический корпус программы «Менторство для лидеров: европейская интеграция и восстановление Украины» в этот раз представил посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич.
Дипломат отметил, что сейчас для интересующихся международным правом студентов есть огромное количество возможностей: от международного договорного права до работы по привлечению к ответственности за совершенные военные преступления.
Он напомнил, что все люди разные, и каждый делает что-то свое. Может, кто хочет быть полицейским, кто прокурором, кто адвокатом. У студентов академии есть возможность попробовать все из-за стажировки и не ограничивать себя в выборе.
Напомним, что Программа «Менторство для лидеров» реализуется ОО «UA Experts» по инициативе Офиса Вицепремьера по европейской и евроатлантической интеграции и поддержке проекта Агентства США по международному развитию USAID «Укрепление общественного доверия» (UCBI).