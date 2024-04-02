Менторская сессия по евроинтеграции прошла для студентов Одесской юридической академии
Категория
Образование
Дата публикации

Менторская сессия по евроинтеграции прошла для студентов Одесской юридической академии

Cтуденты
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Источник:  online.ua

В национальном университете "Одесская юридическая академия" состоялась сессия в рамках программы "Менторство для лидеров: европейская интеграция и восстановление Украины".

Студенты Одесской юридической академии встретились с ведущими деятелями Украины

В этот раз опытом с молодежью делились президент ТПП Украины Геннадий Чижиков и посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич.

Эта программа объединяет ведущих государственных и общественных деятелей, чтобы поддержать студентов в их стремлении стать лидерами и способствовать будущему восстановлению страны.

Геннадий Чижиков известен в бизнес-сообществе своей дисциплиной. Он пробежал 104 марафона и является мастером спорта по фехтованию.

Геннадий Чижиков
Президент ТПП Украины Геннадий Чижиков и глава ОО "UA Experts" Сергей Нежинский

Чижиков убежден, что во время кризиса следует учиться и развивать свою выдержку. Впрочем, с важными решениями нужно определяться в хорошем настроении.

Счастливый человек всегда успешен, а вот успешен — далеко не всегда счастлив. Тренируйте счастье.

Геннадий Чижиков

Геннадий Чижиков

Президент ТПП Украины

Он убежден, что лидерами не рождаются, а становятся лидерами. Чижиков посоветовал студентам всегда садиться на первый ряд, так их смогут лучше запомнить. Также это отличная возможность, чтобы рассмотреть все детали выступления лектора. "Научитесь занимать первый ряд в жизни", — добавил глава ТПП Украины.

Дипломатический корпус программы «Менторство для лидеров: европейская интеграция и восстановление Украины» в этот раз представил посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич.

Антон Кориневич
Посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич и глава ОО "UA Experts" Сергей Нежинский

Дипломат отметил, что сейчас для интересующихся международным правом студентов есть огромное количество возможностей: от международного договорного права до работы по привлечению к ответственности за совершенные военные преступления.

У наших детей будет очень важный вопрос для всех нас: что ты делал во время войны? Через 5-10 лет сможешь ли ты жить с этим, когда стоят такие экзистенциальные вопросы.

Антон Кориневич

Антон Кориневич

Посол по особым поручениям МИД Украины

Он напомнил, что все люди разные, и каждый делает что-то свое. Может, кто хочет быть полицейским, кто прокурором, кто адвокатом. У студентов академии есть возможность попробовать все из-за стажировки и не ограничивать себя в выборе.

Напомним, что Программа «Менторство для лидеров» реализуется ОО «UA Experts» по инициативе Офиса Вицепремьера по европейской и евроатлантической интеграции и поддержке проекта Агентства США по международному развитию USAID «Укрепление общественного доверия» (UCBI).

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