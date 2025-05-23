Мессі зізнався, яким зі своїх голів пишається найбільше — відео
Категорія
Спорт
Дата публікації

Мессі зізнався, яким зі своїх голів пишається найбільше — відео

Мессі зізнався, яким зі своїх голів пишається найбільше — відео
Джерело:  online.ua

Всесвітньо відомий футболіст Ліонель Мессі, який наразі грає за “Інтер Маямі”, розповів, який гол вважає найулюбленішим за всю кар'єру.

Головні тези:

  • Мессі пишається своїм легендарним голом у фіналі Ліги чемпіонів 2009 року проти “Манчестер Юнайтед”.
  • Цей удар головою був вкрай нетиповим для футболіста, але саме він допоміг “Барселоні” здобути перемогу.

Мессі обрав свій найкращий гол

За словами зіркового футболіста, найбільше він завжди пишався своїм легендарним голом, який був оформлений у фіналі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед" 27 травня 2009 року.

Що важливо розуміти, саме тоді Мессі на 70-й хвилині відправив м'яч у сітку ударом головою.

Футбольні експерти одразу звернули увагу на те, що це вкрай нетипова для нього техніка.

Ба більше, ні для кого не секрет, що саме цей гол де-факто визначив фінал Ліги чемпіонів УЄФА на користь ФК "Барселона", який переміг із рахунком 2:0.

Я забив багато голів, які могли б бути ще красивішими і ціннішими — також через їхню важливість — але гол головою у фіналі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед" завжди був моїм улюбленим, — відверто зізнався Мессі.

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