Мессі зізнався, яким зі своїх голів пишається найбільше — відео

Всесвітньо відомий футболіст Ліонель Мессі, який наразі грає за “Інтер Маямі”, розповів, який гол вважає найулюбленішим за всю кар'єру.

Мессі обрав свій найкращий гол

За словами зіркового футболіста, найбільше він завжди пишався своїм легендарним голом, який був оформлений у фіналі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед" 27 травня 2009 року.

Що важливо розуміти, саме тоді Мессі на 70-й хвилині відправив м'яч у сітку ударом головою.

Футбольні експерти одразу звернули увагу на те, що це вкрай нетипова для нього техніка.

Ба більше, ні для кого не секрет, що саме цей гол де-факто визначив фінал Ліги чемпіонів УЄФА на користь ФК "Барселона", який переміг із рахунком 2:0.