Месси признался, каким из своих голов гордится больше всего — видео
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Спорт
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Месси признался, каким из своих голов гордится больше всего — видео

Месси назвал свой лучший гол
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Источник:  online.ua

Всемирно известный футболист Лионель Месси, который сейчас играет за "Интер Майами", рассказал, какой гол считает самым любимым за всю свою карьеру.

Главные тезисы

  • Месси гордится своим легендарным голом в финале Лиги чемпионов 2009 года против “Манчестер Юнайтед”.
  • Этот удар головой был крайне нетипичным для футболиста, но именно он помог "Барселоне" одержать победу.

Месси назвал свой лучший гол

По словам звездного футболиста, больше всего он всегда гордился своим легендарным голом, оформленным в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" 27 мая 2009 года.

Что важно понимать, именно тогда Месси на 70-й минуте отправил мяч в сетку ударом головой.

Футбольные эксперты сразу обратили внимание на то, что это крайне нетипичная для него техника.

Более того, ни для кого не секрет, что именно этот гол де-факто определил финал Лиги чемпионов УЕФА в пользу победившего со счетом 2:0 ФК "Барселона".

Я забил много голов, которые могли бы быть еще красивее и ценнее — также из-за их важности — но гол главой в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" всегда был моим любимым, — откровенно признался Месси.

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