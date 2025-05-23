Месси признался, каким из своих голов гордится больше всего — видео

Всемирно известный футболист Лионель Месси, который сейчас играет за "Интер Майами", рассказал, какой гол считает самым любимым за всю свою карьеру.

Месси назвал свой лучший гол

По словам звездного футболиста, больше всего он всегда гордился своим легендарным голом, оформленным в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" 27 мая 2009 года.

Что важно понимать, именно тогда Месси на 70-й минуте отправил мяч в сетку ударом головой.

Футбольные эксперты сразу обратили внимание на то, что это крайне нетипичная для него техника.

Более того, ни для кого не секрет, что именно этот гол де-факто определил финал Лиги чемпионов УЕФА в пользу победившего со счетом 2:0 ФК "Барселона".