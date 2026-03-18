"Ми консультуємо безкоштовно". Кол-центр #ВАРТОЖИТИ запустив кампанію для підтримки українців

Всеукраїнський кол-центр безоплатної психологічної допомоги #ВАРТОЖИТИ запустив інформаційну кампанію, головна мета якої — звернути увагу українців на власні емоції, а також допомогти впоратися з ним.
Як отримати консультацію психолога у кол-центрі #ВАРТОЖИТИ?
Телефонуйте на номер 5522 та обирайте:
лінія психологічної допомоги для цивільних та онкопацієнтів;
лінія психологічної допомоги для військових, ветеранів та їхніх близьких.
Для абонентів Lifecell, Vodafone, Київстар усі дзвінки безоплатні.
Графік роботи лінії:
11:00 — 19:00 з понеділка по п'ятницю.
Вихідні: субота, неділя, державні свята.
Просто зараз #ВАРТОЖИТИ запустив інформаційну кампанію, яка демонструє, що заплутатися можна не лише у фізичних речах, а й у словах, думках і особливо емоціях — віддзеркаленнях нашого справжнього самопочуття.
Кампанія звертається до цивільних у тилу, які чекають близьких додому, волонтерять, щодня працюють в умовах стресу, переживають втрати, та до військових у процесі повернення, адже заплутатись можна:
у тиші, яка теж лякає, коли давно забуте відчуття стану спокою;
у самоті власних стін, коли почуваєшся чужим навіть серед людей;
у хвилинах тривоги, коли чекаєш, що будь-якої миті може статись щось погане;
шукаючи свої орієнтири, коли важко знайти баланс між військовим і цивільним життям.
Кожна з цих ситуацій — це те саме нагадування, що психологічна допомога — не лише про стан кризи, а й про вчасну розмову, коли всередині стає тісно.
Кол-центр #ВАРТОЖИТИ був заснований у 2021 році українською телеведучою, журналісткою, громадською діячкою Яніною Соколовою, яка входить до списку найвпливовіших жінок України.
З грудня 2022 року також розпочала роботу окрема лінія психологічної підтримки військовослужбовців та членів їхніх родин. Щомісяця на гарячу лінію звертаються понад 500 людей.