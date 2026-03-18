"Ми консультуємо безкоштовно". Кол-центр #ВАРТОЖИТИ запустив кампанію для підтримки українців

Всеукраїнський кол-центр безоплатної психологічної допомоги #ВАРТОЖИТИ запустив інформаційну кампанію, головна мета якої — звернути увагу українців на власні емоції, а також допомогти впоратися з ним.

Як отримати консультацію психолога у кол-центрі #ВАРТОЖИТИ?

Телефонуйте на номер 5522 та обирайте:

лінія психологічної допомоги для цивільних та онкопацієнтів;

лінія психологічної допомоги для військових, ветеранів та їхніх близьких.

Для абонентів Lifecell, Vodafone, Київстар усі дзвінки безоплатні.

Графік роботи лінії:

11:00 — 19:00 з понеділка по п'ятницю.

Вихідні: субота, неділя, державні свята.

Просто зараз #ВАРТОЖИТИ запустив інформаційну кампанію, яка демонструє, що заплутатися можна не лише у фізичних речах, а й у словах, думках і особливо емоціях — віддзеркаленнях нашого справжнього самопочуття.

Попри те, що ми робимо вигляд, що все гаразд, що життя триває — наші душі поранені. Ми всі поранені: з дірками, з капаючим дахом, якому конче потрібен ремонт. Варто жити — це ремонтники ваших душ. В середньому одна консультація з психологом коштує від 800 до 1500 гривень. Ми консультуємо безкоштовно. І життя заграє іншими сенсами Яніна Соколова Засновниця кол-центру #ВАРТОЖИТИ

Кампанія звертається до цивільних у тилу, які чекають близьких додому, волонтерять, щодня працюють в умовах стресу, переживають втрати, та до військових у процесі повернення, адже заплутатись можна:

у тиші, яка теж лякає, коли давно забуте відчуття стану спокою;

у самоті власних стін, коли почуваєшся чужим навіть серед людей;

у хвилинах тривоги, коли чекаєш, що будь-якої миті може статись щось погане;

шукаючи свої орієнтири, коли важко знайти баланс між військовим і цивільним життям.

Кожна з цих ситуацій — це те саме нагадування, що психологічна допомога — не лише про стан кризи, а й про вчасну розмову, коли всередині стає тісно.

Кол-центр #ВАРТОЖИТИ був заснований у 2021 році українською телеведучою, журналісткою, громадською діячкою Яніною Соколовою, яка входить до списку найвпливовіших жінок України.

З грудня 2022 року також розпочала роботу окрема лінія психологічної підтримки військовослужбовців та членів їхніх родин. Щомісяця на гарячу лінію звертаються понад 500 людей.