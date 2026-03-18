"Мы консультируем бесплатно". Кол-центр #ВАРТОЖИТИ запустил кампанию для поддержки украинцев

Всеукраинский колл-центр бесплатной психологической помощи ##ВАРТОЖИТИ
запустил информационную кампанию, главная цель которой — обратить внимание украинцев на собственные эмоции, а также помочь справиться с ним.
Главные тезисы
- Кол-центр ##ВАРТОЖИТИ имеет четкую миссию: сохранение психологической устойчивости украинцев во время войны.
- Он основан украинской телеведущей, журналисткой, общественным деятелем Яниной Соколовой.
Как получить консультацию психолога в колл-центре #ВАРТОЖИТИ
Звоните на номер 5522 и выбирайте:
линия психологической помощи для гражданских и онкопациентов;
линия психологической помощи для военных, ветеранов и близких.
Для абонентов Lifecell, Vodafone, Киевстар все звонки бесплатны.
График работы линии:
11:00 — 19:00 с понедельника по пятницу.
Выходные: суббота, воскресенье, государственные праздники.
Прямо сейчас #ВАРТОЖИТИ запустил информационную кампанию, которая демонстрирует, что запутаться можно не только в физических вещах, но и в словах, мыслях и особенно эмоциях — отражениях нашего настоящего самочувствия.
Кампания обращается к гражданским в тылу, которые ждут близких домой, волонтерят, ежедневно работают в условиях стресса, переживают потери и к военным в процессе возвращения, ведь запутаться можно:
в тишине, которая тоже пугает, когда давно забыто чувство покоя;
в одиночестве собственных стен, когда чувствуешь себя чужим даже среди людей;
в минутах тревоги, когда ждешь, что в любой момент может произойти что-то плохое;
ища свои ориентиры, когда трудно найти баланс между военной и гражданской жизнью.
Каждая из этих ситуаций — это то же напоминание, что психологическая помощь — не только о состоянии кризиса, но и о своевременном разговоре, когда внутри становится тесно.
Колл-центр #ВАРТОЖИТИ был основан в 2021 году украинской телеведущей, журналисткой, общественной деятельницей Яниной Соколовой, которая входит в список самых влиятельных женщин Украины.
С декабря 2022 г. также начала работу отдельная линия психологической поддержки военнослужащих и членов их семей. Ежемесячно на горячую линию обращаются более 500 человек.