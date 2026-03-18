"Мы консультируем бесплатно". Кол-центр #ВАРТОЖИТИ запустил кампанию для поддержки украинцев
Всеукраинский колл-центр бесплатной психологической помощи ##ВАРТОЖИТИ
запустил информационную кампанию, главная цель которой — обратить внимание украинцев на собственные эмоции, а также помочь справиться с ним.

Главные тезисы

  • Кол-центр ##ВАРТОЖИТИ имеет четкую миссию: сохранение психологической устойчивости украинцев во время войны.
  • Он основан украинской телеведущей, журналисткой, общественным деятелем Яниной Соколовой.

Как получить консультацию психолога в колл-центре #ВАРТОЖИТИ

Звоните на номер 5522 и выбирайте:

  • линия психологической помощи для гражданских и онкопациентов;

  • линия психологической помощи для военных, ветеранов и близких.

Для абонентов Lifecell, Vodafone, Киевстар все звонки бесплатны.

График работы линии:

  • 11:00 — 19:00 с понедельника по пятницу.

  • Выходные: суббота, воскресенье, государственные праздники.

Прямо сейчас #ВАРТОЖИТИ запустил информационную кампанию, которая демонстрирует, что запутаться можно не только в физических вещах, но и в словах, мыслях и особенно эмоциях — отражениях нашего настоящего самочувствия.

Несмотря на то, что мы делаем вид, что все хорошо, жизнь продолжается — наши души ранены. Мы все ранены: с дырками, с капающей крышей, которой очень нужен ремонт. ВАРТОЖИТИ — это ремонтники ваших душ. В среднем одна консультация с психологом стоит от 800 до 1500 гривен. Мы консультируем бесплатно. И жизнь заиграает другими смыслами.

Янина Соколова

Основатель колл-центра #ВАРТОЖИТИ

Кампания обращается к гражданским в тылу, которые ждут близких домой, волонтерят, ежедневно работают в условиях стресса, переживают потери и к военным в процессе возвращения, ведь запутаться можно:

  • в тишине, которая тоже пугает, когда давно забыто чувство покоя;

  • в одиночестве собственных стен, когда чувствуешь себя чужим даже среди людей;

  • в минутах тревоги, когда ждешь, что в любой момент может произойти что-то плохое;

  • ища свои ориентиры, когда трудно найти баланс между военной и гражданской жизнью.

Каждая из этих ситуаций — это то же напоминание, что психологическая помощь — не только о состоянии кризиса, но и о своевременном разговоре, когда внутри становится тесно.

Колл-центр #ВАРТОЖИТИ был основан в 2021 году украинской телеведущей, журналисткой, общественной деятельницей Яниной Соколовой, которая входит в список самых влиятельных женщин Украины.

С декабря 2022 г. также начала работу отдельная линия психологической поддержки военнослужащих и членов их семей. Ежемесячно на горячую линию обращаются более 500 человек.

