Як зміцнити енергетичну безпеку України та чому наша країна потребує незалежних і альтернативних джерел енергії з редакцією online.ua у своєму есе поділилась Марина Бодя, переможниця конкурсу есе серед молоді про енергетичну безпеку, який провів USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ).

Зі світанку до заходу сонця, я дивлюся на наше місто в надії, що наша енергосистема вистоїть попри теперішні виклики і хочу поділитися своїми думками щодо енергобезпеки й того, чому вона є найважливішою для нашої країни.

Зараз ми особливо розуміємо, наскільки важливо мати стабільне енергопостачання. Минулою зимою у нашому місті досить часто не було світла. І хоч це стало звичкою для нас, все одно це викликало незручності та стрес.

Ми змушені були шукати свічки, та джерела обігріву коли централізоване опалення не працювало. Ці вимкнення світла вплинули на нашу повсякденну рутину, і ми розуміємо, що цей вплив може зберегтись і на майбутнє.

Енергобезпека для нашої країни — це не просто слово. Це життєва необхідність. Ми живемо в часи, коли технології стають все важливішими для розвитку.

Ми потребуємо незалежних, розосереджених і альтернативних джерел енергії щоб зберегти свою незалежність. Нам потрібне стабільне енергопостачання до наших підприємств, шкіл, медичних закладів та домогосподарств, бо це впливає на кожен аспекту нашого життя — праці, навчання та відпочинку.

Енергобезпека — основа національної безпеки та стабільності й фундамент для економічного розвитку.

Наша країна має великий потенціал для використання відновлюваних джерел енергії. Ми маємо чимало об’єктів, на яких можна встановити сонячні панелі, та поля, де можна розмістити вітрові турбіни.

Зараз це питання набуває особливої актуальності через російські удари по українській енергосистемі та зміни клімату. Більше того, саме зараз ми бачимо, як важливо докласти зусиль для розвитку нашої енергетичної системи.

Ми маємо брати на себе відповідальність за майбутнє і обрати той шлях, який допоможе нам зміцнити нашу державу та забезпечити наше майбутнє.

Я вірю, що разом ми можемо відбудувати країну, де енергетичні обʼєкти не будуть цілями агресора, а кожен дотик вимикача нестиме світло для подальших звершень.