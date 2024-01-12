Как укрепить энергетическую безопасность Украины и почему наша страна нуждается в независимых и альтернативных источниках энергии с редакцией online.ua, в своем эссе поделилась Марина Бодя, победительница конкурса эссе среди молодежи об энергетической безопасности, который провел USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ).

С рассвета до заката, я смотрю на наш город в надежде, что наша энергосистема выстоит, несмотря на нынешние вызовы, и хочу поделиться своими мыслями относительно энергобезопасности и того, почему она важнейшая для нашей страны.

Сейчас мы особенно понимаем, сколь важно иметь стабильное энергоснабжение. Прошлой зимой в нашем городе довольно часто не было света. И хотя это стало привычкой для нас, все равно это вызывало неудобства и стресс.

Мы вынуждены были искать свечи, и источники обогрева, когда централизованное отопление не работало. Эти отключения света повлияли на нашу повседневную рутину, и мы понимаем, что это влияние может сохраниться и на будущее.

Энергобезопасность для нашей страны — это не просто слово. Это жизненная необходимость. Мы живем во времена, когда технологии становятся все более важными для развития.

Мы нуждаемся в независимых, рассредоточенных и альтернативных источниках энергии, чтобы сохранить свою независимость. Нам нужно стабильное энергоснабжение наших предприятий, школ, медицинских учреждений и домохозяйств, потому что это влияет на каждый аспект нашей жизни — труда, обучения и отдыха.

Энергобезопасность — основа национальной безопасности и стабильности и фундамент для экономического развития.

Наша страна обладает большим потенциалом для использования возобновляемых источников энергии. У нас есть немало объектов, на которых можно установить солнечные панели, и поля, где можно разместить ветровые турбины.

Сейчас этот вопрос приобретает особую актуальность из-за российских ударов по украинской энергосистеме и изменения климата. Более того, именно сейчас мы видим, как важно приложить усилия для развития нашей энергетической системы.

Мы должны брать на себя ответственность за будущее и выбрать путь, который поможет нам укрепить наше государство и обеспечить наше будущее.

Я верю, что вместе мы можем отстроить страну, где энергетические объекты не будут целями агрессора, а каждое прикосновение к выключателю будет нести свет для дальнейших свершений.