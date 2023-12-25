В Україні були помічені бойові машини піхоти (БМП) Marder, на яких бійці Сили оборони виконують бойові завдання.

Міноборони України показало відео з німецькими БМП

На кадрах помічена колона німецьких БМП, яка пересувалася ґрунтовою дорогою в денний час доби. У публікації не вказано локацію пересування, а на відео можна побачити розмиту дорогу з водною перешкодою, яку форсують українські військові, просуваючись далі розмитою дорогою.

БМП Marder готові до виконання наступного бойового завдання. І ніщо не зможе нас зупинити!, — так підписали відео в Міноборони. Поширити

Marder IFVs are ready for the next combat task.

And nothing can stop us! pic.twitter.com/3tsXmtLOXD — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 25, 2023

БМП Marder в Україні

Українські війська отримали німецькі бронемашини Marder на початку цього року. Техніка брала участь у боях під час літнього контрнаступу ЗСУ.

У вересні стало відомо, що уряд ФРН доручив компанії Rheinmetall поставити в Україну ще 40 бойових машин піхоти Marder. Повідомлялося, що для виконання поставленого завдання компанія активізувала зусилля з виробництва БМП.

Українські військові загалом високо оцінили бойові можливості цієї бронетехніки, зокрема, відзначаючи чудові ходові якості машини. Однією з переваг Marder порівняно з аналогічною технікою радянського часу є потужний двигун у 600 к. с., що дає змогу розвивати швидкість до 45 км/год на бездоріжжю.