Минобороны Украины показало видео с немецкими БМП
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны Украины показало видео с немецкими БМП

Минобороны Украины
Marder
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В Украине были замечены боевые машины пехоты (БМП) Marder, на которых бойцы Силы обороны выполняют боевые задания.

Минобороны Украины показало видео с немецкими БМП

На кадрах замечена колонна немецких БМП, которая передвигалась по грунтовой дороге в дневное время суток. В публикации не указана локация передвижения, а на видео можно увидеть размытую дорогу с водным препятствием, которую форсируют украинские военные, продвигаясь дальше по размытой дороге.

БМП Marder готовы к выполнению следующей боевой задачи. И ничто не сможет нас остановить! — так подписали видео в Минобороны.

БМП Marder в Украине.

Украинские войска получили германские бронемашины Marder в начале этого года. Техника принимала участие в боях во время летнего контрнаступления ВСУ.

В сентябре стало известно, что правительство ФРГ поручило компании Rheinmetall поставить в Украину еще 40 боевых машин пехоты Marder. Сообщалось, что для выполнения поставленной задачи компания активизировала усилия по производству БМП.

Украинские военные высоко оценили боевые возможности этой бронетехники, в частности, отмечая превосходные ходовые качества машины. Одним из преимуществ Marder по сравнению с аналогичной техникой советского времени является мощный двигатель в 600 л. с., что позволяет развивать скорость до 45 км/ч по бездорожью.

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