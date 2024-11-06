Міноборони України розпочало тестування двох видів жіночої військової форми

Міністерство оборони України розпочало тестування нових зразків жіночої військової форми. Демісезонна форма вже проходить польові випробування для жінок, а зимові комплекти для жінок ще очікують на науково-дослідні тестування.
Головні тези:
- Міноборони України розпочало тестування нових жіночих військових форм для забезпечення жінок-військовослужбовців оптимальним одягом.
- Розробка жіночих військових форм українськими виробниками постає перед труднощами через низьку зацікавленість ринку.
- За ініціативою Міноборони розробляються вимоги до адаптивного одягу для поранених військовослужбовців.
- Уже з 2025 року планується розпочати безоплатне постачання адаптивного одягу в стабілізаційних пунктах.
- Уперше жіночу військову форму отримали у 2024 році, а у травні були укладені угоди на понад 130 млн грн на забезпечення польовими костюмами до кінця 2024 року.
В Україні тестують нові види жіночої військової форми
За його словами, процес стикається зі складнощами, що впливають на швидкість впровадження форми, зокрема, через "низьку зацікавленість виробників".
Сергій Мельник стверджує, що виробники одягу не завжди погоджуються надавати тестові зразки, які можна було би випробувати, щоб створити технічні умови для виробництва.
У Міноборони кажуть, що у ході процесу враховують результати тестування літньої форми та натільної білизни, які провели раніше.
Очікується, що з 2025 року за потреби комплекти адаптивного одягу безоплатно та безповоротно можна буде отримати в стабілізаційних пунктах під час стаціонарного лікування.
Літня польова форма для жінок-військових з'явилася в ЗСУ
3 серпня 2023 року Міністерство оборони України затвердило зразок-еталон костюма літнього польового для військовослужбовиць ЗСУ. З цього моменту жіноча літня польова форма офіційно поставлена на забезпечення.
Робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася на виконання доручення міністра та за ініціативи проєкту Arm Women Now, громадської ініціативи Forma Two і за участі радниці — уповноваженої Президента України з питань безбар’єрності ще у 2022 році.
Як повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков, за результатами випробувань костюма літнього польового для військовослужбовиць було затверджено технічну специфікацію на даний вид речового забезпечення.
У травні стало відомо, що Міноборони уклало договори на забезпечення жіночими польовими костюмами на майже 130 млн гривень. Там вважають, що це покриє потреби до кінця 2024 року.
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