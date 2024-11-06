Міноборони України розпочало тестування двох видів жіночої військової форми

Міністерство оборони України розпочало тестування нових зразків жіночої військової форми. Демісезонна форма вже проходить польові випробування для жінок, а зимові комплекти для жінок ще очікують на науково-дослідні тестування.

В Україні тестують нові види жіночої військової форми

Впровадження жіночої форми важливе, зокрема і тому, що розмірна сітка форми для чоловіків не є актуальною для жінок, — стверджує заступник міністра оборони Сергій Мельник. Поширити

За його словами, процес стикається зі складнощами, що впливають на швидкість впровадження форми, зокрема, через "низьку зацікавленість виробників".

Сергій Мельник стверджує, що виробники одягу не завжди погоджуються надавати тестові зразки, які можна було би випробувати, щоб створити технічні умови для виробництва.

У Міноборони кажуть, що у ході процесу враховують результати тестування літньої форми та натільної білизни, які провели раніше.

Також у межах проєкту "Пакунок пораненого", ініційованого Міноборони цього року, розробляються вимоги до адаптивного одягу, який надаватиметься пораненим військовослужбовцям. Поширити

Очікується, що з 2025 року за потреби комплекти адаптивного одягу безоплатно та безповоротно можна буде отримати в стабілізаційних пунктах під час стаціонарного лікування.

Літня польова форма для жінок-військових з'явилася в ЗСУ

3 серпня 2023 року Міністерство оборони України затвердило зразок-еталон костюма літнього польового для військовослужбовиць ЗСУ. З цього моменту жіноча літня польова форма офіційно поставлена на забезпечення.

Робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася на виконання доручення міністра та за ініціативи проєкту Arm Women Now, громадської ініціативи Forma Two і за участі радниці — уповноваженої Президента України з питань безбар’єрності ще у 2022 році.

Як повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков, за результатами випробувань костюма літнього польового для військовослужбовиць було затверджено технічну специфікацію на даний вид речового забезпечення.

Нагадаємо, уперше жіночу військову форму жінки в лавах Збройних сил отримали в лютому 2024 року. Тоді військовослужбовицям видали комплекти літніх польових костюмів. Поширити

У травні стало відомо, що Міноборони уклало договори на забезпечення жіночими польовими костюмами на майже 130 млн гривень. Там вважають, що це покриє потреби до кінця 2024 року.