Минобороны Украины начало тестирование двух видов женской военной формы

Министерство обороны Украины приступило к тестированию новых образцов женской военной формы. Демисезонная форма уже проходит полевые испытания для женщин, а зимние комплекты для женщин еще ожидают научно-исследовательские тестирования.

В Украине тестируют новые виды женской военной формы

Внедрение женской формы важно, в том числе и потому, что размерная сетка формы для мужчин не актуальна для женщин, — утверждает заместитель министра обороны Сергей Мельник. Поделиться

По его словам, процесс сталкивается со сложностями, влияющими на скорость внедрения формы, в частности, из-за "низкой заинтересованности производителей".

Сергей Мельник утверждает, что производители одежды не всегда соглашаются предоставлять тестовые образцы, которые можно было бы опробовать, чтобы создать технические условия для производства.

В Минобороны говорят, что в ходе процесса учитывают результаты тестирования летней формы и нательного белья, проведенных ранее.

Также в рамках проекта "Упаковка раненого", инициированного Минобороны в этом году, разрабатываются требования к адаптивной одежде, которая будет предоставляться раненым военнослужащим. Поделиться

Ожидается, что с 2025 года при необходимости комплекты адаптивной одежды безвозмездно можно будет получить в стабилизационных пунктах во время стационарного лечения.

Летняя полевая форма для женщин-военных появилась в ВСУ

3 августа 2023 Министерство обороны Украины утвердило образец-эталон костюма летнего полевого для военнослужащих ВСУ. С этого момента женская летняя полевая форма официально поставлена на довольствие.

Работа над внедрением женской полевой формы началась по поручению министра и по инициативе проекта Arm Women Now, общественной инициативы Forma Two и при участии советницы — уполномоченной Президента Украины по вопросам безбарьерности еще в 2022 году.

Как сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников, по результатам испытаний костюма летнего полевого для военнослужащих была утверждена техническая спецификация на данный вид вещевого обеспечения.

Напомним, впервые женскую военную форму женщины в рядах Вооруженных сил получили в феврале 2024 года. Тогда военнослужащим выдали комплекты летних полевых костюмов. Поделиться

В мае стало известно, что Минобороны заключило договоры на обеспечение женскими полевыми костюмами почти на 130 млн гривен. Там полагают, что это покроет потребности до конца 2024 года.