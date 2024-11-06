Минобороны Украины начало тестирование двух видов женской военной формы

Министерство обороны Украины приступило к тестированию новых образцов женской военной формы. Демисезонная форма уже проходит полевые испытания для женщин, а зимние комплекты для женщин еще ожидают научно-исследовательские тестирования.
Главные тезисы
- Минобороны Украины начало тестирование новых образцов женской военной формы для женщин-военнослужащих.
- Разработка женской военной формы столкнулась с низкой заинтересованностью производителей, что затрудняет процесс ее внедрения.
- Важность внедрения женской военной формы обусловлена неактуальностью размерной сетки формы для мужчин для представительниц прекрасного пола.
- По результатам тестирования костюма летнего полевого для военнослужащих была утверждена техническая спецификация. Предусмотрено бесплатное предоставление адаптивной одежды в стабилизационных пунктах с 2025 года.
- Новые виды женской военной формы важны для повышения комфорта и эффективности службы женщин-военнослужащих в Вооруженных силах Украины.
В Украине тестируют новые виды женской военной формы
По его словам, процесс сталкивается со сложностями, влияющими на скорость внедрения формы, в частности, из-за "низкой заинтересованности производителей".
Сергей Мельник утверждает, что производители одежды не всегда соглашаются предоставлять тестовые образцы, которые можно было бы опробовать, чтобы создать технические условия для производства.
В Минобороны говорят, что в ходе процесса учитывают результаты тестирования летней формы и нательного белья, проведенных ранее.
Ожидается, что с 2025 года при необходимости комплекты адаптивной одежды безвозмездно можно будет получить в стабилизационных пунктах во время стационарного лечения.
Летняя полевая форма для женщин-военных появилась в ВСУ
3 августа 2023 Министерство обороны Украины утвердило образец-эталон костюма летнего полевого для военнослужащих ВСУ. С этого момента женская летняя полевая форма официально поставлена на довольствие.
Работа над внедрением женской полевой формы началась по поручению министра и по инициативе проекта Arm Women Now, общественной инициативы Forma Two и при участии советницы — уполномоченной Президента Украины по вопросам безбарьерности еще в 2022 году.
Как сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников, по результатам испытаний костюма летнего полевого для военнослужащих была утверждена техническая спецификация на данный вид вещевого обеспечения.
В мае стало известно, что Минобороны заключило договоры на обеспечение женскими полевыми костюмами почти на 130 млн гривен. Там полагают, что это покроет потребности до конца 2024 года.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Военный Гид
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-